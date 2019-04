Nachdem der Logistikdienstleister Ende 2018 mit einem ersten TIR-Lkw von China nach Polen unterwegs war, hat CEVA Logistics den Radius ausgeweitet.

Aktuell vermeldet das Unternehmen bereits den nächsten Meilenstein: Der erster Lkw aus China ist sicher am Ziel in Spanien angekommen. Nur 16 Tage nach dem Start in Südchina sei die Lieferung mit 70 Kubikmetern Ladung, genauer gesagt von sieben Tonnen an Kleidungsstücken, bei einem Einzelhändler in Spanien eingetroffen. Der Lkw war dabei über Kasachstan, Russland, Weißrussland, Polen, Deutschland und Frankreich gefahren. Während des Transits sei nach der Zollabfertigung in Khorgos – an der Grenze zwischen China und Kasachstan – keine Inspektion erforderlich gewesen. Denn der Transport wurde dort ver- und erst in Spanien wieder entsiegelt. Die zurückgelegte Gesamtstrecke betrug mehr als 13.600 Kilometer.

Jetzt geht's in den Regelbetrieb

„Dies war der letzte offizielle Test für unseren neuen Trucking-Service von Europa nach China, bevor wir diesen Monat mit dem regulären Service beginnen“, erklärt Torben Bengtsson, Executive Vice President von CEVA Logistics North Asia. Zusammen mit dem Partner Alblas International Logistics werde CEVA diesen „einzigartigen Service weiter ausbauen“. Dabei ist sich Bengtsson sicher: „Der TIR-Lkw-Transport wird den Logistikfluss unserer Kunden erheblich verändern.“

Der Trucking-Service von CEVA China-Europe wird zweimal pro Woche als Hin- und Rückfahrt angeboten, wobei die genaue Abfahrt und das Ziel flexibel auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werde.Neben FCL (Full Container Load) werde CEVA Logistics North Asia darüber hinaus im Juni 2019 auch noch den LCL-Service (Less Than Container Load) einführen.