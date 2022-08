Brennstoffzelle in den Startlöchern Klimafreundlich im Fernverkehr

Am Fahrer wird die Technologie nicht scheitern – davon sind die Macher der Brennstoffzellensysteme beim Unternehmen Cellcentric fest überzeugt. Der Fahrer werde damit kraftvoll, geräuscharm und emissionsfrei unterwegs sein, prognostiziert Cellcentric-Geschäftsführer Dr. Matthias Jurytko im Exklusiv-Gespräch mit den Fachzeitschriften lastauto omnibus und trans aktuell. „Er hat die Chance, einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung zu leisten – ganz im Sinne von: Save the Planet“, sagt der 61-Jährige , der seit Juni vorigen Jahres die Geschicke des Gemeinschaftsunternehmens von Daimler Truck und der Volvo Group mit Sitz in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) lenkt. Jurytko will sogar beobachtet haben, dass die Versuchsfahrer der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Prototypen-Lkw der beiden großen Cellcentric-Gesellschafter immer ein Lächeln im Gesicht haben.

Doch nicht nur der Fahrer, sondern auch der Unternehmer soll an der Brennstoffzelle Spaß haben. Schließlich soll die neue Antriebstechnologie nicht nur der Umwelt helfen, sondern auch die Firmenkasse entlasten – oder zumindest nicht extra strapazieren. Mit Hochdruck arbeitet die Cellcentric-Mannschaft deshalb daran, dass die Kraftwerke an Bord des Trucks für Spediteure zum Business Case werden. Dazu braucht es nicht zuletzt einen Produktionshochlauf und damit verbunden hohe Stückzahlen. Auch die Förderkulisse und der regulative Rahmen – Stichwort Mautgestaltung – spielen hierbei eine Rolle, sind aber dann Sache der Bundesregierung.

Bürgerentscheid fällt positiv für Cellcentric aus

Die Weichen für einen Produktionshochlauf sind jedenfalls gestellt, nachdem Cellcentric von den Bürgerinnen und Bürgern grünes Licht für den Bau der – zumindest in Europa – größten Fabrik für Brennstoffzellensysteme bekommen hat: Am 24. April hatten sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Weilheim an der Teck für die Ansiedlung des Klimawerks, so soll die Produktionsstätte von Cellcentric heißen, ausgesprochen. „Wir sind sehr froh, dass die Entscheidung so positiv für unser Unternehmen und die Zukunft gefallen ist“, sagt Jurytko.

70 Prozent der Weilheimer hatten sich für die Ausweisung des neuen Gewerbegebiets Rosenloh und damit für die Ansiedlung des Nutzfahrzeug-Zulieferers ausgesprochen. Zuvor hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor Ort für die Brennstoffzellenfabrik und das Zukunftsprojekt geworben.

Lesen Sie auch

Daimler mit flüssigem Wasserstoff Tanken bei minus 253 Grad

Aktuell laufen in der 10.000-Seelen-Stadt am Fuß der Schwäbischen Alb die Bauleit- und Flächennutzungsplanung für das 30 Hektar große Gebiet, wovon Cellcentric die Hälfte erwerben und darauf das Klimawerk Weilheim errichten möchte. Als Produktionsstart für stationäre Aggregate – also Systeme, die etwa in der Notstromversorgung von Rechenzentren zum Einsatz kommen können –, strebt das Unternehmen das Jahr 2025 an. Die Serienproduktion für mobile Aggregate an Bord von Nutzfahrzeugen ist für die zweite Hälfte der Dekade vorgesehen.

Kommen die Systeme damit nicht zu spät auf den Markt? Jurytko sieht diese Gefahr nicht, könne Cellcentric doch Brennstoffzellen-Systeme für Prototypen oder eine Vorserie auch mit der bisherigen Produktionsstruktur abbilden – also noch ohne den Standort Weilheim. Diese sieht wie folgt aus: Die Membranen fertigt Cellcentric zunächst selbst auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz in Stuttgart-Untertürkheim und verschickt sie ins Cellcentric-Werk nach Burnaby in Kanada. In Burnaby erfolgt die Herstellung der Brennstoffzellen-Stacks. Dieser bildet das Herzstück eines Brennstoffzellen-Aggregats – mehrere Brennstoffzellen werden zu einem Zellenstapel (Stack) verbunden.

Diese Rohstoffe benötigt Cellcentric für Brennstoffzellen

Für die Fertigung benötigt Cellcentric Platin und Iridium – was am Weltmarkt beschafft werden könne und nicht unter die Kategorie „seltene Erden“ falle. Das kanadische Werk liefert die Stacks anschließend nach Deutschland, wo sie aktuell in Kirchheim-Nabern in Brennstoffzellen-Systeme integriert werden. In der nächsten Entwicklungsstufe des Produktionsnetzwerks sollen diese Fertigungsschritte in Esslingen-Pliensauvorstadt, dem Vorserienstandort von Cellcentric, gesamthaft abgebildet werden.

Lesen Sie auch

Volvo bietet auch Wasserstoff Brennstoffzellen-Lkw am Start

Erst Ende Juni sind die kanadischen Mitarbeiter in ein größeres Gebäude umgezogen. Dort stehen dem Unternehmen auf knapp 5.300 Quadratmetern sieben Testgelände sowie eine manuelle und automatisierte Produktionslinie zur Verfügung. Dem Standort Kanada soll auch später eine wichtige Rolle zukommen, was Forschung und Entwicklung angeht. Weiterer Vorteil: Kirchheim ist Burnaby um neun Stunden voraus – so ist das Cellcentric-Team 24 Stunden am Tag erreichbar und handlungsfähig.

Was Cellcentric zur IAA Transportation plant

Welche Stückzahlen Cellcentric anstrebt und wie hoch er das Marktpotenzial einschätzt, verrät Firmenchef Jurytko, der mehr als drei Jahrzehnte für Daimler tätig war und zuletzt das Lkw-Werk Wörth geleitet hatte, nicht. Er verrät jedoch, was Besucher der IAA Transportation am Cellcentric-Stand (Halle 24, Stand C23) zu sehen bekommen: Das Unternehmen wird Brennstoffzellen-Prototypen vorstellen, die den aktuellen Entwicklungsstand abbilden.

Die Aggregate haben eine Nettoleistung von jeweils 150 kW. Braucht es mehr Kraft, lassen sich die Systeme aneinander koppeln, was aber zu Lasten von Gewicht und Bauraum geht. Bei beiden Punkten ist Cellcentric jedoch am Optimieren. „Beim aktuellen Prototypen, den wir auf der IAA Transportation zeigen, kommen wir mit 25 Prozent weniger Bauraum aus“, berichtet der Cellcentric-Chef.

Dr. Jurytko: Dekarbonisierung geht nur gemeinsam

Auf die IAA freut er sich aus mehreren Gründen – weil es die erste für sein Unternehmen sowie die erste für ihn in neuer Funktion ist und sich Jurytko viel vom Auftritt und den Kontakten dort verspricht. „Das ist eine super Plattform, um das Unternehmen und seine Technologie darzustellen“, sagt er. „Außerdem wollen wir uns mit den relevanten Akteuren aus der Wasserstoffwirtschaft, mit Politik und Lieferanten austauschen.“ Denn eines steht für den Manager fest: „Die Dekarbonisierung geht nur gemeinsam.“

Dafür brauche es den Schulterschluss mit vielen Akteuren aus der Branche – auch mit den Vertretern des batterieelektrischen Antriebsstrangs. Der Cellcenctric-CEO will weniger auf das Trennende abzielen, als vielmehr das Verbindende betonen – den gemeinsamen Willen, dem CO2-Ausstoß zu Leibe zu rücken. „Wir sind das Komplement“, betont er. Der Verteilerverkehr werde sinnvollerweise rein batterieelektrisch dargestellt, die Langstrecke mit Wasserstoff – „also all‘ die Einsatzarten, bei denen es auf die Entfernung, Reichweite, kurze Betankungszeiten und die Nutzlast ankommt.“

Lesen Sie auch

Bürgerentscheid in Weilheim Kommt die Cellcentric-Fabrik?

Wasserstoff sei ferner flexibler im Einsatz, geeignete Strom-Ladesäulen für Lkw werden nach Prognose von Cellcentric nicht überall verfügbar sein. Doch ob Strom oder Wasserstoff – was für Firmenchef Jurytko zählt ist, dass es sich um regenerativ erzeugte Energie handelt. „Unser Anspruch ist klar grüner Wasserstoff.“ Ist der im Tank, wird der Fahrer wahrscheinlich erst recht Grund zur Freude haben.