BPW und pepper BAX E-Lkw unter neuer Flagge

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft überträgt BPW das Business rund um den BAX Elektro-Lkw an pepper motion. Auch in anderen Feldern wollen die Unternehmen kooperieren.

BPW Bergische Achsen und der E-Nutzfahrzeug-Pionier pepper motion arbeiten künftig in einer strategischen Partnerschaft. Konkret wollen die Unternehmen in den Bereichen Telematik und digitale Dienste, Teilebeschaffung und Elektrifizierungslösungen rund um Trailer und deren Anbindung an Zugmaschinen kooperieren. Zusätzlich soll pepper den von BPW entwickelten E-Lkw BAX in sein Produktportfolio übernehmen. Damit gibt BPW die gesamte Produktverantwortung, den Vertrieb, das Marketing und Aftersales an pepper ab, bleibt aber Zulieferer für Kernkomponenten wie die eTransport-Achse.

"Wir freuen uns sehr mit pepper einen langfristigen, strategischen Partner gefunden zu haben, der Experte für klimaneutrale Fahrzeug- und Antriebskonzepte ist und wie wir für technische Innovation steht", erklärt Markus Schell, persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter bei BPW. Auch Andreas Hager, CEO von pepper, zeigt sich begeistert: "Der BAX erweitert unser Produktportfolio ideal und wir können nun ein vielversprechendes Marktsegment mit diesem hochwertigen Fahrzeugmodell kurzfristig bedienen. Mittelfristig ist die BAX-Technologie eine wertvolle Basis bei der Entwicklung weiterer Elektrifizierungslösungen für den 7,5 Tonnen Markt."

3 Tonnen Nutzlast, 200 km Reichweite

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen bietet der BAX laut BPW eine Nutzlast von 3 Tonnen. Seine eTransport-Achse kommt auf 100 kW. Die Reichweite soll mit einer maximalen Batteriekapazität von 126 kWh bei über 200 Kilometern liegen. Als technische Basis dienen Fahrgestell und Kabine der Isuzu N-Serie.

Nach der Premiere Ende 2021, zahlreichen Tests und einer deutschlandweiten Roadshow sind erste BAX bereits bei Kunden im Einsatz. Laufende Anfragen und bestehende Bestellungen wollen BPW und pepper noch gemeinsam bedienen. Neue Kunden werden ab sofort direkt vom pepper-Vertriebsteam betreut. BPW und pepper erwarten bis Mitte 2024 Verkäufe im zweistelligen Bereich mit Schwerpunkt auf dem deutschen Markt. Dank der EU-Typengenehmigung stehe aber auch einer Einführung in weitere Märkte nichts im Weg.