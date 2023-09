BMDV fördert Elektro-Ladestellen Unternehmen können jetzt Zuschuss beantragen

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat ein neues Förderprogramm aufgelegt. Der Bund unterstützt damit Unternehmen beim Aufbau einer Schnelllade-Infrastruktur für Pkw und erstmals auch für Lkw. Wer Geld für gewerblich genutzte Schnellladepunkte bekommen kann und in welcher Höhe.

Logistiker und KEP-Dienste kommen zum Zug

Bis zu 400 Millionen Euro sind laut BDMV im Fördertopf. Der richtet sich neben Handwerks- und Gewerbebetrieben vor allem an Transport- und Logistikunternehmen sowie Paketdienste. Aber auch Mietwagen- und Carsharing-Anbieter sowie Pflegedienste sind förderberechtigt. Die bundeseigenen NOW GmbH, die seit 2020 die Aktivitäten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland plant und unterstützt, begleitet das neue Förderprogramm inhaltlich.

Über das Förderprogramm informieren und Antrag stellen

Anträge können ab sofort über das Portal des Projektträgers Jülich gestellt werden. Dort finden sich auch alle Details zur Förderung. So kann beispielsweise jedes Unternehmen genau einen Antrag stellen, der bei 5 Millionen Euro gedeckelt ist. Die Förderquote für KMU liegt bei 40 Prozent, bei großen Unternehmen bei 20 Prozent. Zudem gelten unterschiedliche Zuschüsse je nach Art des Ladepunkts. Des Weiteren muss die Beschaffung und Installation innerhalb von 18 Monaten nach Eingang des Bewilligungsbescheides erfolgen.

Webinar zum BMDV-Förderprogramm am 20. September

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur der NOW GmbH informiert am Mittwoch, 20. September 2023, von 9 bis 10 Uhr in einem Online-Seminar über die die Möglichkeiten. Die Experten beantworten darüber hinaus auch mögliche Fragen.