Mit Brummi-Card dürfen Lkw-Fahrer die Sanitäranlagen von Sanifair aber während einer Übergangsfrist bis zum 15. September weiterhin nutzen, ohne zu bezahlen. Das haben Raststättenbetreiber Tank & Rast und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) für seine rund 7.000 Mitgliedsunternehmen im Rahmen einer Kooperation vereinbart.

Tank & Rast kehrt zum Normalbetrieb zurück

Grundsätzlich habe sich die Situation in der Corona-Pandemie landesweit verbessert, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb gehe Tank & Rast nach rund 15 Wochen wieder in den Normalbetrieb und die Benutzung von Toiletten und Duschen muss bezahlt werden. Weiterhin erreichbar sei die kostenlose „Brummi-Hotline“, bei der sich Fernfahrer melden können, wenn sie an einem Tank & Rast-Standort nicht den versprochenen Service angetroffen haben. Entweder unter der Rufnummer 0800 9 555 777 oder per E-Mail.

