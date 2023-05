Betriebskosten, Ladesäulen, Batterien So rechnet sich der Elektro-Lkw

Wer auf Elektro-Lkw umsteigen will, braucht Antworten auf viele Fragen. Welche Angebote gibt es am Markt, was kostet das Ganze, wie sind die Fahrzeuge einsetzbar, wie ist es um die Ladeinfrastruktur bestellt, und welche Förderprogramme gibt es? Orientierung hierzu bietet das Portal my-e-roads.de des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu). Das Portal ist kostenfrei nutzbar und eine Hilfestellung für alle Flottenbetreiber, die sich mit der Elektrifizierung ihres Fuhrparks beschäftigen.

„Es gibt große Unsicherheiten bei den Unternehmen, was Kosten, Betrieb, Fördermöglichkeiten oder auch Verfügbarkeit der Fahrzeuge angeht“, berichtete der Koordinator hinter dem Projekt, Dominik Räder, kürzlich vor mehr als 80 Teilnehmern beim trans aktuell-Symposium zur Elektromobilität in der Logistik, das beim Automotive-Zulieferer Schaeffler in Bühl stattfand.

Tool my-e-roads.de des ifeu-Instituts schafft Transparenz

Darauf habe das ifeu mit dem Beratungstool reagiert, das Transparenz schafft – sei es mit Blick auf das Fahrzeugangebot, die Betriebskosten oder die eingesparten CO2-Emissionen. „Wir sehen uns mit diesem Angebot nicht in Konkurrenz zu den Tools der Hersteller“, betonte Räder. Es sei vielmehr als Erstberatung zu verstehen – noch ehe man sich für ein Fabrikat entschieden habe. Aktuell 66 Elektro-Fahrzeuge sind in dem Portal aufgeführt, vom Transporter bis zur Sattelzugmaschine.

Obgleich das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Projekt eigentlich im September 2022 abgeschlossen wurde, wird es weiterhin aktualisiert. Quartalsweise würden neue Elektrofahrzeuge – egal, ob mit Batterie oder Brennstoffzelle betrieben – eingepflegt. Im selben Rhythmus will das Projektteam die Angaben zu den Ladesäulen, Förderprogrammen und die Datengrundlagen aktualisieren.

Mehrere Schritte weiter ist bereits der Logistikdienstleister Ansorge aus Biessenhofen. Bei ihm reicht die Orientierungsphase viele Jahre zurück: 2016 war das Unternehmen mit einem Elektro-Terberg in die Elektromobilität eingestiegen. Weil die großen Hersteller nicht lieferfähig waren, baute sich Ansorge Logistik, unterstützt durch das bayerische Wirtschaftsministerium, mit den Partnern MAN, Toni Maurer und Sensortechnik Wiedemann einen eigenen schweren Elektro-Lkw auf. Ihr Ergebnis – ein Fahrzeug namens Elias – präsentierten die Partner auf der IAA 2018.

Inzwischen ist ein zweiter, technisch verbesserter Elias am Start, der im Februar in die Flotte kam. Insgesamt elf Elektro-Lkw samt dazugehöriger Ladeinfrastruktur schafft das Unternehmen nach positiven Bescheiden aus dem KsNI-Förderprogramm in den nächsten Monaten an. Darunter sind auch Volvo FH Electric-Modelle, von denen der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Thoma bisher völlig überzeugt ist – wie von der Elektromobilität insgesamt. „Das gilt für alle unsere Mitarbeiter, am Anfang war es schon etwas schwieriger“, sagte er.

Die Einsatzmöglichkeiten für E-Lkw bei Ansorge

Drei Einsatzmöglichkeiten hat Ansorge Logistik für die Elektro-Lkw ausgemacht. Einmal den Einsatz im Vor- und Nachlauf zum Kombinierten Verkehr: Hier handelt es sich um eine komplett CO2-freie Lieferkette, sofern Strom aus regenerativen Quellen zum Einsatz kommt. Gute Dienste leisten die E-Fahrzeuge laut Firmenchef Thoma auch im hochfrequenten Shuttle-Verkehr, etwa bei der Ver- und Entsorgung eines Lebensmittelherstellers. Auch die mittlere Distanz von bis zu 130 Kilometer, etwa zu einem Logistikzentrum und retour, kann der Elektro-Lkw bewältigen. Der Volvo FH Electric habe das bereits erfolgreich ohne Zwischenladen gemeistert. Danach aber muss er ans Ladekabel.

Und wie sieht es mit Blick auf die Firmenkasse aus? Die Ansorge-Verantwortlichen haben in der Vorbereitung auf das trans aktuell-Symposium die Betriebskosten von Diesel- und Elektro-Lkw bei gleichen Annahmen – 80.000 Kilometer Laufleistung, 80 Prozent Anteil auf mautpflichtigen Strecken – verglichen. Zu Grunde gelegt wurde in den variablen Kosten ein durchschnittlicher Dieselpreis von 1,41 Euro pro Liter beziehungsweise ein Strompreis von 0,25 Euro pro kWh, wobei die Eigenversorgung am günstigsten und die Versorgung unterwegs am teuersten ist.

Hochgerechnet aufs Jahr ergibt sich beim Elektro-Truck ein Vorteil von ziemlich genau 4.800 Euro, woran neben dem Förderprogramm vor allem die Mautbefreiung ihren Anteil hat. Wolfgang Thomas Fazit: „Die E-Mobilität im Straßengüterverkehr ist aktuell ohne Förderung und Mautbefreiung nicht wirtschaftlich darstellbar.“ Dass die öffentliche Hand die Wirtschaft zumindest in der Anfangsphase bei der Umstellung unterstützt, hält der Logistikfachmann für sinnvoll. „Die Klimawende muss uns etwas wert sein.“

Damit Thoma und seine Unternehmerkollegen ihre Elektro-Lkw nicht nur auf der Mitteldistanz, sondern auch im Fernverkehr einsetzen können, benötigen sie öffentliche Ladesäulen. Sinnvollerweise handelt es sich dabei um Schnellladesäulen, wenn nach 4,5 Stunden Lenkzeit die Akkus in der 45-minütigen Ruhepause wieder auf 80 Prozent gefüllt werden sollen.

Europaweit Bedarf von 419.000 Ladesäulen bis 2030

Nach Prognose der Strategieberatung Arthur D. Little ist der Bedarf immens: Wie der von Arthur D. Little virtuell zugeschaltete Referent Thomas Knoblinger sagte, sind bis 2030 auf Europas Straßen fast 20.000 Schnellladesäulen mit Ladeleistungen von 500 bis 1.200 kW erforderlich. Noch fehlen die Ladesäulen fürs Megawatt-Laden gänzlich. Insgesamt erwartet Knoblinger bis in sieben Jahren europaweit einen Bedarf von 419.000 Lkw-Ladesäulen – wobei mit 81 Prozent das Gros in den Depots beziehungsweise auf den Betriebshöfen stehen wird.

Die Ursache für den hohen Bedarf: der Lkw-Markthochlauf, der an Tempo gewinnt. 562.000 Elektro-Lkw im mittelschweren und schweren Segment werden nach Prognose von Arthur D. Little bis 2030 auf Europas Straßen verkehren, die allesamt mit Energie versorgt werden wollen.

„Beim Elektro-Lkw sind wir in der Anfangsphase, doch bis Ende des Jahrzehnts wird er die dominierende Antriebsform sein“, erklärte Knoblinger. Die öffentliche Ladeinfrastruktur sei für sie die größte Herausforderung. „Die erforderlichen Stromleistungen zur Verfügung zu stellen, und das am besten aus erneuerbaren Energien, wird eine Herkulesaufgabe.“ Doch nur, wenn diese Aufgabe gelinge, könne der Elektro-Lkw eine Erfolgsgeschichte werden.

Für den Erfolg der E-Lkw ebenfalls nicht ganz irrelevant sind die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batterien – bilden sie doch das Herzstück und zugleich die kostspieligste Komponente. Daher lohnt es sich, hier genauer hinzuschauen – so die Auffassung der Verantwortlichen im Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund, die ein Innovationslabor für Batterie-Logistik in der E-Mobilität ins Leben riefen. Sie betreiben das Labor gemeinsam mit der Universität Leipzig sowie den Unternehmen Remondis Industrie Service, Rhenus Automotive und Mercedes-Benz Energy und forschen darin an einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft von Lithium-Ionen Batterien.

Was beim Recycling von Batterien zu beachten ist

Vom Einsatz im Lkw verabschieden muss man sich demnach nach etwa zehn Jahren oder rund 4.000 Ladezyklen, wenn die Leistung nur noch bei knapp 80 Prozent liegt. Danach kommt die Batterie für weitere Nutzungsmöglichkeiten infrage, wenngleich mit gedrosselter Kraft, ehe sie nach weiteren rund zehn Jahren Jahren und weiteren rund 8.000 Ladezyklen in der Endphase ankommt und ein Recycling ansteht. Naht das Ende, gehen die Batterien in speziellen Boxen auf die Reise. Hier sind länderspezifische Regeln zu beachten, ebenfalls Tunnel-Beschränkungen und Vorgaben zur Transportzeit – eine Beförderung von defekten oder beschädigten Batterien müsse innerhalb von 24 Stunden erfolgen, sagte Max Plotnikov, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fraunhofer IML.

Um die Ressourcen zu schonen und die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, prüfen die Wissenschaftler, wie gebrauchte Batterien repariert, überholt, aufbereitet und für eine weitere Verwendung im Fahrzeug fit gemacht werden können. Ist überhaupt nichts mehr zu machen, können Entsorgungs-Fachleute aus den Akkus beim Recycling wertvolle Rohstoffe zurückgewinnen.

Recycling ist auch deshalb von hoher Bedeutung, weil man sich damit ein Stück weit von Abhängigkeiten von Ländern lösen kann, die geopolitisch instabil bis schwierig sind. Die für Lithium-Ionen-Batterien benötigten kritischen Rohstoffe Lithium, Cobalt, Nickel und Graphit kommen zu großen Teilen aus Asien und Afrika. Cobalt etwa wird zu 70 Prozent aus dem Kongo bezogen, wo Kinder in die Minen geschickt werden. Bei Graphit ist die Abhängigkeit von China sehr ausgeprägt. Schaut man sich nach der Förderung die Weiterverarbeitung an, sind die relevanten Weltregionen für Lithium und Cobalt China und für Nickel Russland. Das zeigt, dass genaues Hinschauen und Hinterfragen unabdingbar sind.