Berufskraftfahrer-Ausbildung Was macht ein Lkw-Fahrer beim ZDF?

Von Mainz aus in die Welt: Was die Berufskraftfahrer-Ausbildung beim ZDF so besonders macht und warum die Lkw "Mobile Produktionsmittel" heißen.

Für Ralph Korff ist Lkw-Fahren mehr als ein Job. „Der Fahrerberuf ist einer der schönsten Berufe der Welt“, schwärmt der Teamleiter des ZDF-Fuhrparks. „Möglichst weit fahren in einem möglichst großen Lkw“ – das gefällt ihm am besten. Den Lkw-Führerschein hat er bei der Bundeswehr erworben. Anschließend war er für eine Bielefelder Spedition vor allem deutschlandweit unterwegs, bis er 1987 eine Stellenanzeige des ZDF in der Zeitung entdeckt.

Er bewirbt sich als Berufskraftfahrer für den Fuhrpark, es geht eine Weile hin und her. Am 1. September 1989 ist schließlich sein erster Arbeitstag beim ZDF. Rund 34 Jahre später nennen ihn seine Kollegen „Lexikon des ZDF“, sein Wissen reicht weit über die Fuhrparkaktivitäten hinaus. An einer Wand seines Büros hängen unzählige Mitarbeiterausweise: Boxkämpfe, Fußballspiele, Wahlen, Live-Shows wie „Wetten, dass..?“, Gottesdienste und vieles mehr. Korff war überall vor Ort. Die Einsatzorte für die Live-Produktionen sind so vielfältig wie die Themen des ZDF-Programms: Politik, Unterhaltung, Sport und Kirche.