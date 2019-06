In den Sommermonaten Juli/August sind Lkw an Samstagen von zusätzlichen Fahrverboten betroffen. Um auf geeignete Strecken ausweichen zu können, hat der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) seine Ausweichstreckenkarte auch dieses Jahr neu aufgelegt.

Die Fahrverbote auf zahlreichen Autobahnen und einzelnen Bundesstraßenabschnitten gelten an allen Samstagen ab dem 6. Juli bis zum 31. August, in der Zeit von 7 bis 20 Uhr für Lkw über 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und Lkw mit Anhänger. Die in der Ausweichstreckenkarte aufgeführten Alternativen sind laut BGL auf ihre Eignung für Last- und Sattelzüge bis 40 Tonnen überprüft. Einschränkungen durch größere vorhersehbare Baumaßnahmen, Sperrungen für Transporte von Gefahrgütern oder wassergefährdender Ladung und Nachtfahrverbote sind in der Karte gekennzeichnet. Auch mehrere Zusatz- und Detailkarten stehen auf der Rückseite zur Verfügung.

Hier gibt's die BGL-Ausweichstreckenkarte

Die BGL-Ausweichstreckenkarte steht in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch sowie auf Polnisch, Tschechisch und Russisch zur Verfügung. Sie steht nur in Papierform bereit und ist beim BGL für 7, 20 Euro (inklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten) bestellbar. Ab zehn Karten gibt es Mengenrabatt.Die Bestelladresse lautet: BDF-Infoservice GmbH, Postfach 93 02 60, 60457 Frankfurt am Main; Fax: 069 7919 227; E-Mail: bdf-infoservice@bgl-ev.de