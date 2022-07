Ausgabe 8/2022 Neuer FERNFAHRER erscheint

Am Samstag kommt Heft 8/2022 in den Handel. Darin findet ihr den Mercedes-Benz Actros L 1853 im Einzeltest, Truck-Sport-News, die Ergebnisse unserer Leserwahl 2022 und den ersten Volvo-Hauber VT 750 von Vlastuin.

Schon ist das erste Halbjahr 2022 vorbei und wir stecken mitten in der Veranstaltungssaison. Beim Festival in Geiselwind waren wir – Eindrücke findet ihr im Heft – und der Truck-Grand-Prix am Nürburgring steht kurz bevor. Was euch dort erwartet, erfahrt ihr ebenfalls in dieser Ausgabe.

Außerdem im FERNFAHRER 8/2022: erster Volvo VT 750 von Vlastuin, Actros L 1853 Streamspace im großen Einzeltest, der Wasserstoff-Diesel-Hybrid von CMB.Tech, Scania 25 P BEV im E-Lkw-Test, erst Fahrt mit „Anita“-System von MAN, Oldtimer: Mercedes-Benz L(P)S 334, die Preisträger unserer Leserwahl 2022, Modellneuheiten, Serie Tachostunde, Recht aktuell: Lenkzeitüberschreitung, neue Fälle aus der Autobahnkanzlei, Truck Sport: die Rennen in Misano und am Hungaroring, Truck Trial in Montalieu, Supertruck: Volvo FH 500 in Wikinger-Optik aus der Schweiz, Leserfotoalbum und vieles mehr.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion!

Hier könnt ihr das Heft bestellen.