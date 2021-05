Am Samstag kommt Heft 6/2021 in den Handel. Darin: Erster Test mit dem Scania 770 S, ein Schwerlastprofi von DAF unter der Lupe, extraleichte Volvo FM im Vergleich.

Nach der ersten kurzen Fahrt vor einiger Zeit haben wir den Scania 770 S endlich auch zum Einzeltest in die Finger bekommen. Der V8-Schwede hat sich in seiner neuesten Ausbaustufe die Leistungskrone zurückerobert. Im Test überprüft Ralf Becker genau, was das bedeutet.

Ein anderer schwerer Junge, den wir diesmal im Heft haben ist der DAF XF im Schwerlasttrimm. Der Vierachser ist immerhin für 150 Tonnen Zuggesamtgewicht gut. Unser Redakteur Johannes Roller hat den Niederländer beim Transport eines Spezialbohrgeräts im Schwarzwald begleitet.

Leichte Trucks und schwere Herzen

Deutlich leichter geht es bei unserem Volvo-Vergleich in Heft 6 zu. Michael Kern hat sich zwei Kandidaten der Baureihe FM in Lightweight-Variante zum Tee bestellt. FM und Lightweight sind die gemeinsamen Nenner. Beide unterscheiden sich aber in Kabine und Motorisierung: Sleeper und Globetrotter, 430 und 460 PS. Wir zeigen, wo die Vorzüge der zwei Kandidaten liegen.

Weg von der Fahrzeugtechnik starten wir mit dieser Ausgabe eine neue Serie zur viel wichtigeren "Technik", die Menschen am Laufen hält. Zusammen mit der Ärztin Hanna Schüssler gehen wir ab sofort in jedem Heft und einmal im Monat per Livesendung "Hannas Diagnose" den Gesundheitsrisiken für Lkw-Fahrer auf den Grund. Den Auftakt macht das Thema Herzinfarkt.

Starke Typen und bunte Trucks

Außerdem im FERNFAHRER 6/2021: FERNFAHRER-Partnertruck von Stickelmann zum Firmenjubiläum, Supertruck MAN TGX von Agrosprinter, eingefleischte Truck Race-Fans und ihrer Kunstwerke, Starke Typen: Romano Michelberger und Markus Kiffe durchquirlen mit ihren Spezialtrucks allerhand miefiges Material, während Oldie-Rennfahrer Michael Nolte seinen Lkw als Werkstatt und Ein-Zimmer-Appartement an der Rennstrecke nutz, Aktion gute Fahrer mit Rüdinger Spedition, Leser-Fotoalbum, FERNFAHRER-Expertenportal, Modellneuheiten mit Shop-Highlight des Monats, Trucksport-News: Das sind die Termine für 2021, neue Fälle aus der Autobahnkanzlei, Fotoalbum, Scania-Holzzugmodell von Emek zu gewinnen und mehr.

Viel Spaß beim Lesen wünscht die Redaktion!

