Daimler Buses kann sich über einen Großauftrag aus Übersee freuen: So hat das Nahverkehrsunternehmen C.U.T.C.S.A. aus Uruguay 147 Stadtbusse des Herstellers für den Personennahverkehr in der Hauptstadt Montevideo und in umliegenden Städten geordert. Die Fahrgestelle der neuen Busse werden in São Bernardo do Campo, dem brasilianischen Buswerk von Daimler Buses produziert und anschließend mit Aufbauten aus dem Hause Marcopolo versehen. Die Auslieferung soll bis zum Ende dieses Jahres abgehandelt sein, Anfang nächsten Jahres folgt dann die Inbetriebnahme.

Auch neben diesem neuen Großauftrag blickt Daimler Buses zufrieden auf die Geschäftsentwicklung in Lateinamerika. So konnte der Absatz hier ohne Berücksichtigung von Mexiko im dritten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1.200 Einheiten auf insgesamt 4.600 Einheiten gesteigert werden. Diesen Trend führt das Unternehmen auf die gestiegene Nachfrage nach Fahrgestellen in Brasilien zurück.