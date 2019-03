Laut Emons-CEO Ralf Wieland und des Area Managers für Osteuropa, Dieter Müller, hat die aktive Zusammenarbeit mit PEC bereits begonnen.

Emons hat sich nach eigenen Angaben für die Kooperation wegen der hohen Nachfrage für Stückgut-Lieferungen nach Russland, Osteuropa und zunehmend China in jeweils beide Richtungen entschieden. „Wir möchten die Schlagkraft der Full-Service-Leistungsangebote für unsere Kunden erhöhen“, teilt das Unternehmen mit. Die jetzt vereinbarte Kooperation erweitere den Zugang zu diesen Wachstumsmärkten erheblich. Von der neuen Allianz zwischen Emons und PEC sollen die gemeinsamen Kunden von Anfang an profitieren.

Infrastruktur von PEC

Emons setzt auf das inhabergeführte Familienunternehmen PEC, weil es nach Ansicht von der Kölner Spedition in nur 16 Jahren den Sprung zu einem der schlagkräftigsten russischen Spediteure im Stückgeschäft geschafft hat. Der von den Hauptgesellschaftern Irina Firsova und Vadim Filatov aufgebaute und weiterentwickelte Logistiker verfügt über ein dicht geknüpftes Niederlassungsnetz und bewirtschaftet bereits rund 300.000 Quadratmeter Lagerfläche – mit weiter steigender Tendenz. PEC beschäftigt 10.000 Mitarbeiter und verfügt über 180 Niederlassungen in 140 Städten. Aus diesen Versanddepots heraus betreut Emons mit zurzeit 1.450 Lkw-Einheiten über 100.000 Orte und Zielpunkte in Russland.

Revitalisierung der Seidenstraße

In der von China mit Nachdruck betriebenen Revitalisierung der Seidenstraße sehen beide Unternehmen einen weiteren Wert, den Emons und PEC durch gemeinsame Logistik heben wollen und in dem die Partner bedeutende Wertschöpfungspotenziale sehen. Die Projektarbeit in Richtung China ist den Angaben nach bereits in vollem Gange und soll in Zukunft noch mehr wertvolle Kontrakte nach sich ziehen.

Russland und Westeuropa

Grundsätzlich und ab sofort kann die frisch geschmiedete Allianz zwischen den Gates Himmelkron (Emons-Standort bei Bayreuth) und Moskau (PEC-Zentrale) die Übernahme und Zustellung in Russland und Westeuropa und umgekehrt übernehmen – flächendeckend und zu festen Transitzeiten. Flankierend zu diesem Transportservice werden sowohl in Deutschland wie auch in Russland alle benötigten Zolldienstleistungen angeboten.

Emons

Emons wurde mit dem Erwerb des ersten Lkw 1928 gegründet und agiert heute als konzernunabhängiger Logistik-Spezialist erfolgreich in einem wettbewerbsintensiven Markt. Das Unternehmen mit Zentralsitz in Köln hat im Jahr 2018 rund 4,8 Millionen Sendungen befördert. In der Summe haben die Emons-Gesellschaften in 2018 einen Jahresumsatz in Höhe von 570 Millionen Euro erzielt.