Aktion „Gute Fahrer“ Pabst Transport liefert Bestleistung

Mehr als 300 eigene Fahrzeuge und mittlerweile 700 Beschäftigte – das Familienunternehmen Pabst Transport GmbH & Co. KG aus Gochsheim hat sich seit seiner Gründung vor knapp 70 Jahren stetig weiterentwickelt. Heute decken die Leistungen alle Teilbereiche der komplexen Logistikkette ab. Angefangen bei der Beschaffungslogistik über die Distributionslogistik bis hin zur Lagerung. Namhafte Unternehmen aus Industrie und Handel vertrauen auf den Service und die Qualität von Pabst. "Wir liefern Bestleistung" ist ein Versprechen und drückt aus, dass auf allen Ebenen gegenüber Kunden und Mitarbeitern auf höchstem Niveau gearbeitet wird.

Der Großteil der Arbeitnehmer, nämlich rund 500, sind Berufskraftfahrer. Das macht deutlich, was das Team um Volkmar Sieber, Bereichsleiter Personal, täglich leistet. Neben dem top modernen Fuhrpark lockt auch das Rundum-sorglos-Paket Berufskraftfahrer in das Pabst-Team. Leistungsgerechte Vergütung, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, hochwertige Arbeitskleidung sowie betriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten sind nur einige Beispiele, die das Transportunternehmen im Herzen Deutschlands attraktiv machen.

Rundum-sorglos-Paket bei Pabst

Foto: Jonas Heinrich Pabst Transporte David Wacker ist Projektfahrer bei Pabst Transport und begeisterter Profi.

So startete auch David Wacker 2005 seine Ausbildung zum Berufskraftfahrer bei Pabst. Die Leidenschaft zu PS-starken Fahrzeugen hat ihn vom ersten Tag an gepackt. Heute ist David ein Routinier. "Da ich mittlerweile Vater bin, habe ich einen anderen Anspruch an meine Touren", erklärt der Vollblutfahrer. David fährt nun Tag- und Nachtschichten im wöchentlichen Wechsel für einen Großkunden aus dem Lebensmittelbereich. "Ich starte und beende meine Tour täglich am Standort Gochsheim und bin so immer vor Ort", freut er sich. Anpassungen der Touren an die Lebenssituationen der Fahrer – auch das gehört zum Rundum-sorglos-Paket bei Pabst.

"Bei uns zählt der Mensch", betont Volkmar Sieber. "Gute Leistungen werden gesehen und wir als Personalverantwortliche bei Pabst versuchen immer, das Beste für unsere Mitarbeiter zu ermöglichen." So zeichnete das Bayerische Staatsministerium Pabst Transport zum wiederholten Mal als familienfreundliches Unternehmen aus. Auch David zeigte nicht nur während seiner Ausbildung, sondern auch im Anschluss, wie viele seiner Kollegen, Bestleistung. Daher ist er seit vielen Jahren Projektfahrer bei Pabst Transport. Das bedeutet, dass er für sein Team und seinen Kunden immer der erste Ansprechpartner ist. Andere Kollegen, die jahrelang auf Tour waren, unterstützen heute das Fuhrpark-Team oder arbeiten als Disponenten. Auch das sind Ergebnisse individueller Mitarbeiterförderung bei Pabst.