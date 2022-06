Ausgabe 7/2022 Neuer FERNFAHRER erscheint

Am Samstag kommt Heft 7/2022 in den Handel. Darin findet ihr den Scania 500S Highline im Test, einen Sonderteil Sicherheit mit Praxistest Notbremsassistent, den Scania 770S-Supertruck von Robert Röger und die Bilanz von 10 Jahren Lang-Lkw auf deutschen Straßen.

Wenn dieses Heft erscheint, gastieren wir nach zweijähriger Corona-Pause mit unserer Roadshow erstmals wieder auf einem Truck-Festival, nämlich in Geiselwind. Entsprechend groß ist die Vorfreude beim gesamten ETM Verlag. Endlich wieder Festivals, endlich wieder gemeinsam feiern mit unseren Lesern! Auch die Truck-Trial-Saison 2022 beginnt an diesem Wochenende. Eindrücke von beiden Veranstaltungen findet ihr auf unserer Website und in der nächsten Ausgabe.

Lkw-Notbremsassistent im Fokus

Was 2021 stattfinden konnte, war die erste gemeinsame Sicherheitskampagne mit den Zeitschriften unserer Verlagsmutter, der Motor Presse Stuttgart. Sie kam so gut an, dass wir sie in diesem Jahr fortführen. Im Fokus steht diesmal ein Thema, das unsere Leser nach wie vor umtreibt: der Notbremsassistent. MAN hat sich zu einem Praxistest mit seinem EBA bereit erklärt – mit wertvollen Erkenntnissen für uns und euch. Zudem konnten wir eine Fahrerweiterbildung von Schmitt Peterslahr zum Notbremsassistent begleiten und die Fahrer zu Wort kommen lassen.

Tickets für den Truck-Grand-Prix gewinnen

Außerdem im FERNFAHRER 7/2022: Rückzug von Girteka?, Ölmultis im Glück, Truck-Grand-Prix-Tickets zu gewinnen, die E-Lkw von Renault, Modellneuheiten, Sicherheit: Nutzfahrzeugreifen, Oldtimer: Iveco-Fiat 190.30 – der Magirus der Zukunft?, Tachostunde: komplexe Nachträge, Recht aktuell: Prämien als Lohnbestandteil, neue Fälle aus der Autobahnkanzlei, flexible Arbeitszeitmodelle bei March Transporte, starker Typ: Andreas Meixner und sein Tatra Phoenix, Truck Sport, Leserfotoalbum, Emek-Scania in 1:25 zu gewinnen und vieles mehr.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion!

Hier könnt ihr das Heft bestellen.