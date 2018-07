Richtig ist: In kurzen Stößen das Feuer von unten nach oben zu bekämpfen – also nicht unkontrolliert den gesamten Inhalt des Feuerlöschers in einem Stoß in die Flammen zu entleeren. Besonders wichtig: Mit der Windrichtung löschen, um sich nicht giftigen Rauchgasen auszusetzen.

