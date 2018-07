Am Samstag kommt Heft 8/2018 in den Handel – mit 24 Seiten extra. Darin findet ihr DAF, Mercedes, Renault und Volvo im großen Low-Deck-Vergleichstest, das Ärgernis Lkw-Blockabfertigung, den Lowrider von Mika Auvinen sowie exklusiv bei uns eine Praxisdemonstration des MAN-Notbremsassistenten.

Verschiedene Systeme, fehlende Einweisungen in die Funktion und naturgemäß wenig praktische Erfahrung, wie der Notbremsassistent im Ernstfall wirkt: Viele unserer Leser fühlen sich beim Thema Notbremsassistent schlecht informiert. Dies wollen wir ändern und konnten MAN für eine Praxisdemonstration seines EBA2 auf der Dekra-Teststrecke in Klettwitz gewinnen. Wie sich das Assistenzsystem und die acht Testfahrer geschlagen haben, erfahrt ihr ab Seite 18. Es war jedenfalls nichts für schwache Nerven.

Bei Test und Technik geht es um den Vergleich der Low-Deck-Varianten von Actros, FH, XF und T für den Volumentransport (ab Seite 30).

Außerdem im FERNFAHRER 8/2018: „Recht aktuell“ zu fahrerfremden Tätigkeiten am Steuer; Renaults „Tour de Dynamics“; Ärgernis Blockabfertigung in Österreich; Truckjob Baumaschinen-Lieferant; WL-Spedition in Herford im Porträt; Bildergalerie; spannende neue Fälle aus der Autobahnkanzlei; der Festival-Bericht aus Geiselwind; neue Lkw-Modelle; der Autohof Neuenkirchen-Vörden; Rätsel und Zubehör, jeweils mit Verlosung.

