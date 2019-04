Lasst euch diese einmalige Chance auf so ein Mega-Wochenende nicht entgehen. Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Zeigt uns, wie schön ihr euren Lkw von innen oder besser – von außen putzt. Macht Bilder davon und ladet sie in den Auftrag in der FERNFAHRER Reporter App oder direkt hier auf die Website der Reporter App.

Und los geht´s: in die Waschanlage, an den Kärcher oder ganz klassisch mit Eimer und Putzlappen. Es war noch nie so einfach und gleichzeitig so nützlich und sauber zwei Tickets für den ADAC Truck-Grand-Prix zu gewinnen. Und dort wird es eine Party geben, die ihresgleichen sucht. Mit Motorsport und Show zum Anfassen, das gibt´s sonst nirgendwo so hautnah.

Mehr Infos unter: www.truck-grand-prix.de.

Wer die App noch nicht hat, kann sie kostenlos herunterladen:

Für Android www.fernfahrer.de/repand

Für iPhone www.fernfahrer.de/repios