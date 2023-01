ACEA Nutzfahrzeug-Rat Lundstedt bleibt Vorsitzender

Martin Lundstedt, der Präsident und CEO der Volvo Group, wurde für ein weiteres Jahr als Vorsitzender des Nutzfahrzeug-Rats des Verbands der europäischen Automobilhersteller (ACEA) wiedergewählt. Die Wähler waren einmal mehr die CEOs von DAF, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco, MAN, Scania und VW Nutzfahrzeuge. Lundstedt nutzte die Gelegenheit, die Bedeutung des neuen Jahres für die europäische Lkw-Industrie zu betonen: "Für Lkw-Hersteller ist kristallklar, unser voller Fokus liegt auf der Dekarbonisierung des Straßenverkehrs – absolut alles sollte diese Bemühungen untermauern."

Da die Europäische Kommission 2023 voraussichtlich die CO2-Verordnung für schwere Nutzfahrzeuge überarbeiten wird, richtet sich der alte und neue Vorsitzende direkt an die Politik: "Die politischen Entscheidungsträger sollten bedenken, dass die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs mehr erfordert als nur Ziele für die Fahrzeughersteller", so Lundstedt. Der Markt werde sich schnell entwickeln, sobald die Rahmenbedingungen wie Lade- und Betankungsinfrastruktur und Kostenparität gut etabliert sind. "Wir sind jedoch besorgt, dass der jüngste Vorschlag für eine Euro-7-Verordnung über Schadstoffemissionen ein großes Risiko birgt, den Übergang zur Klimaneutralität zu verlangsamen", erklärt Lundstedt.

Nur kleine Vorteile durch Euro 7

Laut des ACEA müssten Lkw-Hersteller und ihre wichtigen Akteure in der Lieferkette zur Einhaltung von Euro 7 erhebliche technische und finanzielle Ressourcen von Batterie- und Brennstoffzellen-Technologien zurück zum Verbrennungsmotor verlagern. "Jüngste Studien, die unsere ehrgeizigen Dekarbonisierungspfade berücksichtigen, haben gezeigt, dass Euro 7 nur sehr geringfügige zusätzliche Vorteile für die Luftqualität bringen wird, die leicht von noch etwas höheren Ambitionen zur Erneuerung der Flotte in den Schatten gestellt werden", so Lundstedt.

Euro 7 und die CO2-Normen für schwere Nutzfahrzeuge können laut ACEA nicht isoliert voneinander betrachtet werden. In einem kürzlich an den Vice President der Europäischen Komission Frans Timmermans gerichteten Schreiben forderte der Verband der europäischen Automobilhersteller die Kommission daher auf, die Euro-7-Verordnung und die CO2-Emissionsziele zu synchronisieren und aufeinander abzustimmen, damit die Industrie die Entwicklungen in einen strategischen Pfad, statt in mehrere Entwicklungspfade lenken könne.