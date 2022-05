1000-Punkte-Test Scania, Volvo und MAN im Triell

Corona hin, Corona her und Lockdowns, Komponentenknappheit und Homeoffice zum Trotz: Es ist nicht von schlechten Eltern, wie der Lkw von heute sich in Sachen Fortschritt quasi Siebenmeilenstiefel angezogen hat.

Dreierlei ist dabei stets ins Auge gefasst. Zum einen geht es um einen möglichst niedrigen Verbrauch, der für den Betreiber aus Kostengründen gerade bei den heutigen Spritpreisen vielleicht wichtiger denn je ist. Der aber auch für die Hersteller ungemein an Bedeutung hinzugewonnen hat, seit die EU scharfe CO2-Ziele ausgerufen hat und für deren Überschreitung saftige Geldbußen winken. Zum anderen spielt, das Thema Kosten allgemeiner gefasst, die Betrachtung der Gesamtkosten über die Verweildauer des Lkw im Fuhrpark eine zunehmend prominentere Rolle. Sogenannte Updates over the air gehören in dieser Hinsicht ebenso zu den neuesten Errungenschaften wie auch schwer in die Länge gezogene Wartungsintervalle, für die dieser Tage schon mal die Flagge mit der Aufschrift "200.000 Kilometer" den Mast emporklettert.