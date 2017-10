Im April hatte Musk die Vorstellung des ersten Elektro-Lkw seines Unternehmens für September angekündigt. Diesen Termin konnte der 46-Jährige nicht einhalten, versprach jedoch: "Worth seeing this beast in person. It’s unreal." Es lohne sich, dieses Biest leibhaftig zu sehen, es sei unwirklich. Understatement kann man Musk wirklich nicht nachsagen, dabei hat die Konkurrenz schon ordentlich vorgelegt.

Die Konkurrenz ist schon einen Schritt weiter

Das Start-up Cummins stellte zum Beispiel kürzlich einen Elektro-Lkw für den Verteilerverkehr vor. Das amerikanische Unternehmen Nikola hat für seinen bereits präsentierten E-Lkw den deutschen Technologiekonzern Bosch als Partner gewonnen. Bis 2021 soll die Serienreife erfolgen. In Serie ist bereits der Fuso eCanter der Daimler-Tochter Mitsubishi. Der Startschuss für die Kleinserienproduktion fiel bereits im Juli in Portugal.