Peugeot: Expert mit Doppelkabine

Als Helfer für Handwerk und Gewerbe bietet der Peugeot Expert Twin Cab nach Angaben des Unternehmens Platz für sechs Personen. In der vom Karosseriebauer Snoeks entwickelten Twin Cab Edition unterteilt eine Trennwand die Passagierkabine und den Laderaum. Die Nutzlast liege dabei bei bis zu 1.027 Kilogramm.

Peugeot Expert Twin Cab in zwei Längen

Erhältlich ist der Peugeot Expert Twin Cab in zwei Längenvarianten. Die Version L2 misst dabei 4,96 Metern und die Version L3 ganze 5,31 Meter in der Gesamtlänge. Für beide Längenvarianten hat Peugeot vier Motorisierungen im Programm. Diese reichen vom 1.6-Liter großen BlueHDi-Motor mit 70kw (95 PS) bis hin zur 130 kW (177 PS) starken 2.0-Liter Blue HDi 180 Variante. Letzter kann nach Angaben des Herstellers auf Wunsch mit einer 6-Gang-Automatik kombiniert werden.

Peugeot Expert in zwei Ausstattungsvarianten

Was die Fahrzeugausstattung anbelangt, bietet Peugeot den PSA-Transporter in der Klasse bis 3,5 Tonnen zwei Varianten an. Der Peugeot Expert Pro verfügt über eine Doppelbeifahrersitzbank mit unten liegenden Ablagen, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiel, Tempomat und Limiter einem höhenverstellbares Lenkrad. In der Variante Peugeot Expert Premium ergänzt der Fahrzeugbauer dieses Ausstattungsangebot um zwei weitere Ablagen unter den linken Sitzen der zweiten Reihe. In der Premium-Ausstattung sollen eine Klima- und Audioanlage, eine akustische Einparkhilfe sowie ein Sicht-Paket mit Regen- und Lichtsensor sowie Nebelscheinwerfern für mehr Komfort und Sicherheit im Straßenverkehr sorgen.