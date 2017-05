Logenions: Logenions präsentiert Logistikplattfort eConnect

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Logenions (Halle B2, Stand 326) präsentiert die offene Logistikplattform eConnect. Mittels einer unternehmensübergreifenden Bereitstellung sämtlicher Echtzeit-Statusinformationen aus ERP, TMS und Telematik zu den Touren realisiert Logenios nach eigenen Angaben einen gläsernen Datenfluss innerhalb der kompletten Lieferkette. Alle Akteure der Supply Chain können weiterhin mit ihren vorhandenen, eingeführten Systemen arbeiten. Um den Service auch für Transportdienstleister oder Subunternehmer zugänglich zu machen, die über kein interaktives Telematiksystem für die Datenübertragung verfügen, hat Logenios zudem die eConnect App im Angebot.

Mehr zur Transport Logistic finden Sie hier.