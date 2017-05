Dako: Von der Laderampe zum Fuhrparkverantwortlichen

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Dako (Halle B2, Stand 201/ 302) hat Erweiterungen für das Transport-Management- System Tachoweb programmiert. Diese schließen die Lücke zwischen strategischer Planung und operativer Ausführung. Das eigens entwickelte Desktop-Programm QR Tourclient ermöglicht etwa die Übertragung der Informationen von der Laderampe direkt zum Fuhrparkverantwortlichen. Mit der ebenfalls neuen App my Dispo macht Dako Fuhrparkdaten mobil. Die Disponenten behalten so jederzeit Tour-Status, Sozialverstöße und fällige Termine im Blick. Im Fokus des Messeauftritts steht außerdem die webbasierte Onlineplattform Tachoweb, auf der alle Informationen zusammenfließen. Wobei Dako hierfür ein Desktop-Programm zum automatischen Tourenabgleich entwickelt hat, damit Disponenten nicht im Blindflug agieren.

