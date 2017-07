"Brummi-Bude": Autohof in Georgswerder

Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen und strahlt den Charme der 80er-Jahre aus. Doch siehe da – das mögen die Fernfahrer. Sonst würde kein solch reger Betrieb im Autohof des gleichnamigen Hamburger Stadtteils Georgswerder herrschen. "Wir sind noch eine richtige Brummi-Bude, hier gehen vor allem Fernfahrer ein und aus", sagt Hans-Joachim Graeber. Vor 27 Jahren hat er Haus und Hof aus Überzeugung übernommen: "Ich bin ein rustikaler Typ, ich fühle mich wohl im Lkw-Milieu." Bislang sind weitreichende Modernisierungen am Restaurant vorbeigezogen. Die massiven Holzmöbel verdienen das Prädikat gemütlich. Man spürt schon beim Betreten des Raumes, dass hier fortlaufende Fernfahrer-Geschichte geschrieben wird.

"Durch die sackgassenähnliche Lage nahe der Hafencity sind wir keine anonyme Durchgangsstation. Hierher kommen die Jungs, wenn sie Feierabend machen", erzählt Graeber.

Neue Fahrer werden schnell zu Stammgästen

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Neben dem urigen Charakter des Gebäudes setzt Graeber auf zeitlose Werte wie Anstand, Freundlichkeit, Sauberkeit, gutes Essen und faire Preise. Als gelernter Koch zieht er auch selbst immer mal wieder die Kochschürze an. Obendrein behält er seine Mitarbeiter und die Kundschaft täglich im Auge, er kennt deren Sorgen und Freuden. Klar bedauern es die Fahrer, dass das Restaurant nur an den Werktagen geöffnet hat. Andererseits: Wer am Wochenende hier andockt, kann zu Fuß die nächste S-Bahnstation oder den Busbahnhof erreichen und ist rasch mitten in Hamburg.

Das Bistro mit den üblichen Kleinigkeiten zum Essen und Trinken ist natürlich rund um die Uhr geöffnet. Fragt man die anwesenden Fahrer, sind sie durchweg positiv angetan von der urigen Behaglichkeit und schätzen Annehmlichkeiten wie die Lkw-Waschanlage oder den CB-Funk-Shop von Albrecht Midland auf dem Gelände. Graeber sagt nicht ohne Stolz über seinen Autohof: "Wer hier zum ersten Mal über die Schwelle kommt, wird in den meisten Fällen schon bald Stammgast."

Zoom Koch Andreas Mrongowius

Der Koch empfiehlt

Koch Andreas Mrongowius: "Es ist gar nicht so einfach, aus unserer großen Auswahl der gutbürgerlichen Küche etwas herauszupicken. Am liebsten würde ich alles empfehlen. Sowohl für den Gaumen, den Magen und fürs Auge eignet sich hervorragend der Grilltopf für 10,95 Euro. Das ist eine abwechslungsreiche Mischung aus Puten-, Schweine- und Rindfleisch, zwei Würstchen, Leberkäse, Speck und Bratkartoffeln. Gemüse wird oftmals nicht so gern gegessen, aber bei einer ebenso gesunden wie deftigen Portion grüner Bohnen bleibt zum Schluss nichts übrig. Klar, das sieht nach viel aus, ist es auch, aber die Fahrer haben häufig den ganzen Tag nichts gegessen und sind dann ­entsprechend hungrig. Die kommen mir gerade recht!"

Infos

Georgswerder Bogen 12,

21109 Hamburg,

Tel.: 040-75 400 70

Fax: 040-75 425 88

Internet: www.autohofgeorgswerder.de

Mailadresse: autohofgeorgswerder@arcor.de

Öffnungszeiten: Tankstelle mit Bistro: 24 h, 365 Tage; Restaurant: Mo.–Fr., 6–23 Uhr, Sa./So./Feiertag geschlossen

Lkw-Parkplätze: 130, Parkgebühr 9 €. 7 € angerechnet auf Gastronomie

Lkw-Zapfsäulen: 3 Hochleistungssäulen, 3 Adblue-Säulen

Dieselkreditkarten: alle gängigen

EC-Automat: ja

Kommunikation: Fax, Kopien

Restaurant: 90 Nichtraucherplätze, 40 Raucherplätze

Terrasse: 40 Plätze

Duschen: 6 Herren- und 2 Damenduschen, Kosten: 3 €

Wäscheservice: 3 € für Waschmaschine

Trockner: 3 €

Pott Kaffee: 0,25 Liter 2,30 €

Bier vom Fass: Pils 0,3 Liter 2,10 €

Frühstück, Auswahl: Trucky’s Frühstück: 2 Rühr- oder Spiegeleier, 2 Nürnberger Bratwürste, 2 Brötchen, Butter, Marmelade, Käse, Schinken, Joghurt, Saft, Kaffee/Tee satt für 6,90 € von 6–11 Uhr

Essen, Auswahl: Spaghetti Bolognese mit Parmesan für 6,95 €; Gyros mit Krautsalat, Pommes und Tsatsiki für 8,95 €; Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Salat für 9,95 €

Freizeit: 1 Bildschirm im Nichtraucher-Restaurant, 1 Bildschirm im Raucherraum, 3 Spielautomaten

Eis- und Schneegerüst: nein

DocStop: nein