Zusatzscheinwerfer und Lampenbügel sind in die Diskussion geraten. Hintergrund ist eine aktuelle Anweisung aus Baden-Württemberg zur Kontrolle von Zusatzbeleuchtungen an Lkw. Danach kann und soll die Polizei solche Lkw sofort stilllegen, womit gleichzeitig die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erlischt. Viele in der Szene können die strengere Handhabung nicht verstehen. Schließlich will niemand gegen geltendes Recht verstoßen. Aber mehr Licht zu haben, ist für die meisten Lkw-Fahrer auch ein Sicherheitsfaktor. Außerdem empfinden viele Betroffene die derzeitige Situation als ungerecht und völlig überzogen. Jetzt kommt es darauf an, eine Lösung zu finden. Im Einklang mit den Gesetzen, aber auch im Einklang mit den Fahrern – und es gibt bereits erste Vorschläge.

