Was macht diesen Streckenabschnitt eigentlich so tödlich? Auf keiner anderen Autobahn in Deutschland sind so viele Lkw unterwegs. Der Schwerlastanteil beträgt hier fast 30 Prozent. Und weil die Strecke so stark beansprucht wird, sind Baustellen an der Tagesordnung. Die Folge: katastrophale Staus. Katastrophal sind auch die Unfallzahlen, die im vergangenen Jahr einen traurigen Rekord erreicht haben. Die meisten Unfälle, über die Hälfte mit Lkw-Beteiligung, ereigneten sich als Folge von gefährlichen Stauenden vor den Baustellen. Dabei starben 24 Menschen auf einem 150 Kilometer langen Abschnitt der A 2 in Niedersachsen. Was sich künftig ändern muss und warum die Polizei den Kontrolldruck erhöht, erfahren Sie hier.

