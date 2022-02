Mehr als 20 Jahre hat Helmut Hoffmann, Unternehmer und Oldtimer-Fan aus Oberhausen, an ihm gearbeitet, um ihn in seinen jetzigen Top-Zustand zu versetzen. Natürlich fährt Helmut seinen Krupp Titan nur zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel beim Besuch von eurotransportTV. Und wir haben dabei erfahren, dass der außerordentlich seltene Oldtimer, Baujahr 1952, zwei Motoren unter der Haube hat. Wieso Krupp das damals so entwickelt und gebaut hat, dass erklären wir in unserem Video. Also, reinklicken!

Alles zum Thema Oldtimer

