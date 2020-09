Ausgangspunkt der Deutschlandfahrt war bei Hoyer in Visselhövede, am Westrand der Lüneburger Heide. Von dort aus machten sich die 67 rollenden Raritäten auf die 545 Kilometer lange Strecke durch den Norden Deutschlands. Den Teilnehmern wurde ein unvergessliches Programm an ganz besonderen Locations geboten - etwa an dem PS Speicher in Einbeck oder dem Landmaschinen-Museum von Krone in Spelle. Den erfolgreichen Abschluss der Tour feierten die Teilnehmer/innen auf dem Hof der Spedition Fehrenkötter in Ladbergen.

