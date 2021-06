Der Laie kann sich kaum vorstellen, wie viel Zeit und Arbeit in die Restaurierung von Lkw-Klassikern investiert werden muss. Monatelang vertiefen sich die Mechaniker der Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge in die Technik und Ausstattung der alten Trucks, um sie wieder Straßen-tauglich zu machen.

Die Herausforderungen sind immens. Zum Beispiel bei einem Mercedes-Benz LS 325 von 1955. 25 Jahre lang rostete der Lkw vor sich hin, bis ihn die Hoffmänner in die Finger bekamen. Das Chassis musste gekürzt, der Hilfsrahmen neu gebaut und die alten Verkleidungen komplett erneuert werden. Und zum Schluss gab es noch eine Sonderlackierung.

Fachkräftemangel bei Oldtimer-Liebhabern

Die Spezial-Werkstatt Hoffmann kämpft aber auch noch mit einer anderen Herausforderung: Nachwuchsmangel. Denn welcher Mechatroniker von heute kennt sich noch mit einem Magirus-Deutz 230 D 22 6x6 mit Meilermulde, Baujahr 1971 aus? Wir hoffen, dass die Experten nicht aussterben, sondern ihr Fachwissen an die Jüngeren weitergeben können. Denn nur so können sie erreichen, dass die alten Nutzfahrzeuge beweisen können, was noch immer in Ihnen steckt - zum Beispiel in einer Kiesgrube. Oder bei einer Rundfahrt. eurotransportTV war unterwegs und hat die schönsten Bilder für Sie gesammelt.

