Schlechte Bezahlung, miese Arbeitsbedingungen und wenig bis keine Wertschätzung! So beschreiben die Kenner der Branche die derzeitige Situation vieler Berufskraftfahrer. Mit Folgen: Derzeit fehlen in Deutschland rund 80.000 Lkw-Fahrer und Fahrerinnen. eurotransportTV hat sich umgehört, welche Maßnahmen anstehen, damit es besser wird.

Dabei ist klar. Mehr Geld für die harte Arbeit ist eine Hauptforderung der Fahrer. Aber das ist längst noch nicht alles. Es geht auch um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. So könnte z.B. festgelegt werden, dass die Fahrer nicht mehr für das Be- und Entladen zuständig sind, so wie derzeit in Portugal. Und dann gibt es noch ganz menschliche Bedürfnisse…

Wie können Speditionen dem Fahrermangel trotzen, ohne auf die Maßnahmen der Politik zu warten? eurotransportTV hat dazu bei der der Hoyer Group nachgefragt. Und auch hier zeigt sich: Es geht nicht nur ums Geld!

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: BFS, Continental, Iveco, Knorr-Bremse, SAF-Holland, Schmitz Cargobull und Universal Transport.

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like. Bei Ideen oder Anregungen, schreiben Sie uns gerne.

Ihre Meinung zählt: Erfahrungen an der Rampe

Möchten auch Sie die Situation an der Rampe verbessern? Dann unterstützen Sie uns und stellen Sie uns die Daten der von Ihnen regelmäßig angefahrenen Rampen zur Verfügung. Die Datenbank füllt sich nicht von allein. In diesem Fall gilt: Masse macht Klasse. Je mehr Be- und Entladestellen erfasst und bewertet werden, umso besser funktioniert der gesamte Ablauf der Transportkette. Mehr Infos finden Sie hier: www.rampenguide.de