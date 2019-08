Das sind Trucks, wie man sie nicht alle Tage sieht: den MAN TGX in den exklusiven Sondereditionen Black Lion und R-Lion, beide ausgestattet mit einem 15,2-Liter-Triebwerk samt 640 PS und 3.000 Newtonmeter Drehmoment. Und Iveco nutzt die einzigartige Kulisse sogar für die Deutschland-Premiere des neuen S-Way und stellt dabei auch gleich die Sondermodelle Magirus und Fit Cab vor. Ob sie so in Serie gehen, darüber können Sie unter www.eurotransport.de/deiniveco mitentscheiden. Außerdem im Fokus: der Ford F-Max, als Truck of the Year 2019 und einen edlen Renault T Show-Truck.

