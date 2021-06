Fast nicht zu glauben, aber die Corona-Pandemie verliert ihren Schrecken. Überall gibt es Lockerungen, auch an den Autohöfen. Halbwegs Normalität herrscht jetzt endlich auch wieder am Hoyer Autohof in Rade an der A 1. Und so wird einer der wichtigsten Wünsche der Fernfahrer wahr: endlich wieder gepflegt einkehren zu können. Endlich wieder, nach einer Zeit voller Entbehrungen und Enttäuschungen. EurotransportTV ist vor Ort und zeigt, wie sich die Lockerungen in Sachen Corona an den Autohöfen auswirken.

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Continental, Grammer, Iveco, Knorr-Bremse, SAF-Holland, Schmitz Cargobull und Universal Transport.

Hier lesen Sie alles, was sonst noch rund um die Corona-Krise wichtig ist: www.eurotransport.de/corona.

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like. Bei Ideen oder Anregungen, schreiben Sie uns einfach an: eurotransportTV@etm.de.

Ihre Meinung zählt: Erfahrungen an der Rampe

Möchten auch Sie die Situation an der Rampe verbessern? Dann unterstützen Sie uns und stellen Sie uns die Daten der von Ihnen regelmäßig angefahrenen Rampen zur Verfügung. Die Datenbank füllt sich nicht von allein. In diesem Fall gilt: Masse macht Klasse. Je mehr Be- und Entladestellen erfasst und bewertet werden, umso besser funktioniert der gesamte Ablauf der Transportkette. Mehr Infos finden Sie hier.