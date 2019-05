Was für den einen die Optik, ist für andere die Motorisierung. So schwört Abschlepp-Unternehmer Norman Müller auf V8-Power – und hat auch gleich zwei stattliche Zugpferde in seinem Fuhrpark: einen Scania R 730 mit 730 PS und 16,4 Litern Hubraum und das Mercedes-Sondermodell Black Actros mit 610 PS und 16 Litern Hubraum. Dabei geht es ihm nicht nur ums Prestige, den einzigartigen Sound und die unbändige Kraft, sondern auch darum, zu wissen: Man hat die Leistungsreserven, um in allen Situationen auch ein schweres Fahrzeug abzutransportieren – egal was kommt. Verständlich, denn ein Großteil seiner Einsätze spielt sich auf der nahegelegenen A 3 ab. Und da gibt es ständig was zu schleppen.

