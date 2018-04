Bei ausgelassener Stimmung feierten die Gäste der Rüssel Truck Show bis tief in die Nacht. Tagsüber standen die auf Hochglanz polierten Zugmaschinen und aufwändig lackierten Trailer im Vordergrund, aber auch die Spendenbereitschaft der Fahrer, Speditionen und Sponsoren. Den Anfang machte der Lkw-Vermieter und Mitveranstalter Pema, der im Namen der guten Sache 2.000 Euro spendete. Aber auch der Country-Club Saalhausen zeigte sich großzügig und überreichte einen Scheck von 500 Euro.



Doch auch die zahlreich auf dem Platz aufgestellten Spendenboxen füllen sich stündlich. Und auch am Sonntag den 22.04.2018 können Menschen mit Herz den Verein für krebskranke Kinder Kassel finanziell unterstützen. 2017 kamen so bei der Rüssel Truck Show im Rahmenprogramm der Rüssel Truck Show mehrere 10.000 Euro zusammen. FERNFAHRER ist natürlich auch vor Ort und freut sich die Gäste der Rüssel Truck Show am hauseigenen Show Truck begrüßen zu dürfen.