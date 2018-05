Nehmen Sie den Fahrzeugschein zur Hand und wählen Sie den Pannennotruf (0800 524 80 00). Den Anfang machen die Formalitäten: Firma, Fahrer- und Fahrzeugdaten wie Fahrzeugtyp, Tonnage und Ladung sind ebenso wichtig wie die eigene Rückrufnummer. Für die Zahlungsgarantie Kundennummer bzw. die Tank- oder Kreditkarte bereithalten. Beschreiben Sie den Pannenort zum Beispiel auf Autobahnen die Fahrtrichtung. Schildern Sie die Schadensart. Bei Reifenschäden sind Größe, Position und Art der Reifen wichtig. Ist die Felge beschädigt, wird nach Alu- oder Stahlfelge, Scheiben- oder Trommelbremse und der Einpresstiefe (an der Felge, z.B. ET0, ET 120, >0<, >120<) gefragt. Vergessen Sie vor allem bei Reifenschäden nicht, eventuelle Folgeschäden an Elektrik, Stoßdämpfern oder Luftbalg zu prüfen.

