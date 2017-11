Unterwegs lecker, aber auch gesund zu essen, das ist für Lkw-Fahrer oft nicht so leicht. "Damit habe ich zum Glück kein Problem", sagt Olaf Schmidt und grinst, während er mit der Wasserwaage den ebenen Stand seines Hängerzugs prüft. Der 47-Jährige, der seit knapp 20 Jahren als Berufskraftfahrer arbeitet, hat auf seinem Scania R 410 nämlich eine schicke Hightech-Küche im Glas-Cube dabei und seine wechselnden Arbeitskollegen sind die über 50 nationalen und internationalen Profiköche der "Bora Cooking Academy". Für seinen Auftraggeber, die Bora Lüftungstechnik GmbH, fährt Olaf seit fast zwei Jahren den "Bora Cooking Truck" in ganz Europa zu Schulungen, Messen, Sport-Events oder, wie heute, zu Veranstaltungen bei Handelspartnern.

Aufwendiger Ausbau des Trucks

Auf dem Parkplatz des Küchen Kompetenz Centers im schwäbischen Uhingen wird Koch Markus Baierl bei zwei Vorführungen den Gästen die Funktionen der Bora Kochfeld- und Abzugssysteme erklären und auch gleich ganz praktisch demonstrieren. Aber bevor es so weit ist, müssen Olaf und Markus noch ein paar Dinge vorbereiten. "Wenn es möglich ist, hänge ich den Cube vor Ort an einen 32-Ampere-Anschluss", erklärt Olaf. Die Kochfelder und die patentierten Dunstabzugssysteme möchten wie in der heimischen Küche mit Starkstrom betrieben werden. "Wobei auch ein 50-Kilowatt-Generator an Bord ist, der über den Nebenabtrieb des Fahrmotors für Strom sorgen kann", ergänzt er. Für größere Events mit mehr Bedarf lässt sich auch Frisch- und Abwasser direkt anschließen, um das Waschbecken in der Küchenzeile und die Spülmaschine im Anhänger zu versorgen. Als Nächstes laden Lkw-Fahrer und Koch zusammen die diversen Bauteile für die Metalltreppe aus und installieren sie.

Die Glasbox wirkt von außen wie eine normale Wechselbrücke und kann auch mit Stützen abgebrückt werden, doch im Inneren offenbaren sich die technischen Details der Spezialanfertigung: Holzboden unten, abgehängte Decke mit indirekter LED-Beleuchtung in diversen Farben oben; Klimaanlage und Heizung sorgen nach Bedarf für Wohlgefühl. In einem der Unterschränke an der Stirnwand sitzt der Sicherungskasten für alle elektrischen Einrichtungen, darüber ein riesiger Bildschirm, auf dem via Laptop zum Beispiel Produktvideos oder Sportübertragungen flimmern können. Eine Soundanlage gehört dazu und alles ist mittels Bluetooth oder WLAN steuerbar. Im Küchenblock in der Mitte befinden sich die drei verschiedenen Kochfeldabzug-Systeme von Bora, die, der besondere Clou, den Dunst nach unten abziehen. Gekocht wird auf einem Tepan-Edelstahlgrill, einem Flächeninduktionsfeld und einem speziellen Kochfeld mit einer Wok-Mulde. Olaf checkt kurz sämtliche Funktionen, damit nachher, wenn die Gäste da sind, alles reibungslos läuft. "Das ist total spannend an dieser Tätigkeit. Denn dadurch, dass ich immer mit dabei bin, wenn die Köche die Systeme erklären, habe ich auch schon viel über die Technik gelernt – und übers Kochen!"

