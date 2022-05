Wunderland Kalkar On Wheels 2022 Große Trucks für kleine Herzen

Nur zehn Minuten nach Öffnung des Anmeldeportals waren die Plätze für die Teilnahme am Charity-Event „Wunderland Kalkar On Wheels“ bereits ausgebucht, wie die Veranstalter stolz berichten. 100 Lkw sind für die Ausfahrt mit den schwerkranken oder behinderten Kindern angemeldet, für das anschließende Festival auf dem Gelände des Wunderlands Kalkar sogar insgesamt 700. Hinzu kommen all die Fahrer, Helfer und sonstige Unterstützer. „Es sind schon sehr bewegende Momente, die wir dort erleben und die uns immer wieder antreiben“, erzählt Carolin Semelka vom Wunderland Kalkar. Zuletzt fand die Wohltätigkeitsveranstaltung 2019 statt (wir berichteten im FERNFAHRER 8/2019).

Nach pandemiebedingter Zwangspause findet das Wunderland Kalkar On Wheels nun am Samstag, 28. Mai 2022, seine Fortsetzung. Den Beginn markiert um 10.00 Uhr der sogenannten „Trucker-Run“. In 100 Lastwagen gehen die kleinen Beifahrer auf eine Rundfahrt durch Grieth, Emmerich, Netterden (NL), ´s-Heerenberg (NL) und zurück durch Emmerich, Grieth, Wissel, Kalkar und Hönnepel. Startpunkt und Ziel ist der Freizeitpark Wunderland Kalkar. Begleitet wird die Ausfahrt auch in diesem Jahr vom Technischen Hilfswerk. Zurück im Wunderland Kalkar, geht es für die Kinder in Kernie´s Familienpark.

Von 10.00 bis 18.00 Uhr findet, parallel zur Ausfahrt, wieder ein Trucker-Festival statt. Diesmal ausschließlich auf dem Außengelände, wo sich inmitten der Lkw neben verschiedenen Ständen und Aktivitäten auch ein großes Festzelt befinden wird. Der Eintritt für Besucher ist wie immer kostenlos. Neuer Programmpunkt sind die „Trucker-Games“. Bei diesen wird ab 14.00 Uhr das stärkste „Trucker-Team“ gesucht.

Auch in diesem Jahr kommen sämtliche Einnahmen von „Wunderland Kalkar On Wheels“ der „Kinderkrebsklinik e.V.“ in Düsseldorf zugute sowie den Stiftungen „NOAH4all“, „Happy Smile“ und „Heartbeat“. Die Städte und Ortsteile entlang der Rundfahrt sammeln unter den erfahrungsgemäß vielen Schaulustigen ebenfalls Spenden. Das Festival wird gemeinsam mit dem Truckersclub Millingen (TCM) und vielen anderen Partnern/Sponsoren organisiert. Schirmherrin der Veranstaltung ist Britta Schulz, die Bürgermeisterin der Stadt Kalkar.