Derzeit wird wieder viel darüber geschrieben, wie das angeschlagene Image des deutschen Transportgewerbes verbessert werden kann. Auch um dem drohenden Fahrermangel entgegenzutreten. Doch für einen zumindest regionalen Imagegewinn sorgen derzeit die Fahrer selber. Nach der imposanten „Rüssel Truck Show“ Ende April zugunsten krebskranker Kinder gab es nun am 24. und 25. Mai auf dem ehemaligen Gelände des sogenannten „Schnellen Brüters“ in Kalkar, einem nie in Betrieb genommenen Atomkraftwerk am Niederrhein, das sechste deutsch-niederländische Truckfestival „Wunderland Kalkar on Wheels“. Ursprünglich vom Truckersclub Millingen ins Leben gerufen, wird es inzwischen auch von der deutschen Facebook-Gruppe „Actros Mafia“ unterstützt.

500 Lkw, ein Rekord, kamen auf dem riesigen Gelände zusammen. Darunter waren auch einige Supertrucks aus den Niederlanden und ein mobiles Oldie-Museum von Duijghuijzen aus Druten. Höhepunkt war jedoch der gut dreistündige Korso von 100 Lkw mit behinderten und krebskranken Kindern sowie ihren Betreuern an Bord oder in Bussen am Samstag, eine Zusammenarbeit der Initiatoren mit der Elterninitiative der Kinderkrebsklinik Düsseldorf e.V, durch sieben Städte am Niederrein. So wie in Kalkar traf der Korso überall auf eine absolut begeisterte Bevölkerung.

Am Ende sammelte die Actros Mafia Spenden von 10.700 Euro ein, die Spedition Schiffers legte von ihrem eigenen Truckerfestival in Mönchengladbach zwei Wochen vorher noch rund 8.000 Euro obendrauf. Der Erlös der Messe Kalkar, die das Gelände und eigene Mitarbeiter kostenfrei zur Verfügung stellte, wird nachgereicht. Auf Grund der positiven Nachrichten in den lokalen Medien ein Imagegewinn für die Transportbranche, wie er im Buche steht.

Die nächste Ausfahrt steht bereits an: am 1. Juni in der Euregio, ausgerichtet vom Kraftfahrerkreis Düren-Aachen.

Weitere Eindrücke vom Festival und aus aktuellem Anlass ein paar rechtliche Informationen zur korrekten Lkw-Anreise zu einem Truckfestival folgen im FERNFAHRER 8/2019.