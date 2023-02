Wechsel in Führungsetage Thomas Heckel geht – Markus Unterstein kommt

Beim Trailerhersteller Kögel gibt’s am heutigen 1. Februar 2023 einen Wechsel in der Geschäftsleitung. Markus Unterstein übernimmt die Position von Thomas Heckel. Hier die Einzelheiten.

Beim Trailerhersteller Kögel gab es am heutigen 1. Februar 2023ein Wechsel in der Geschäftsführung: Markus Unterstein übernimmt die Position von Thomas Heckel, langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung von Kögel. Als neuer CFO (Chief Financial Officer) und COO (Chief Operating Officer) wird Unterstein, wie auch Heckel zuvor, die Position des CFO beim Schwesterunternehmen Humbaur in Personalunion verantworten.

Der Finanzexperte Markus Unterstein

Markus Unterstein ist nach Angaben von Kögel ein profilierter Finanzexperte mit einer langjährigen Karriere in leitenden Funktionen. Er bekleidete zuvor für mehr als zehn Jahre die Position des CFOs im Vorstand des Maschinenbauers und Hydraulikexperten Hawe Hydraulik mit Sitz in München. Davor war Leiter Einkauf und Finanzen sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Kraiburg einem Zulieferunternehmen der Automobil-, Industrie- und Pharmabranche mit technischem Schwerpunkt auf der Herstellung von thermoplastischen Elastomeren. Unterstein löst mit seiner neuen Position bei Kögel Thomas Heckel (62) ab, der nach Angaben von Kögel den Ruhestand antritt.

Kögel und Humbaur setzen auf Synergien

Mit der Personalunion als CFO bei Humbaur und Kögel setzen beide Unternehmen auf den Ausbau von Synergien, unter anderem beim Einkauf und in der IT. „Kögel bietet qualitativ sehr hochwertige Produkte und Dienstleistungen an. Zudem besitzt das Unternehmen ein sehr großes Wachstumspotenzial. Ich freue mich sehr, dass ich dazu beitragen darf, dieses Potenzial auszuschöpfen“, erklärt Unterstein beim Dienstantritt. Neben den operativen Prozessen will der Finanzexperte nach Angaben der Burtenbacher auch den Bereich Personal zusätzlich stärken.

Kögel-CEO Renners begrüßt seinen Flügelmann Unterstein

Foto: Kögel Kögel CEO Christian Renners (l.) und der neue Kögel CFO und COO Markus Unterstein.

„Ich freue mich sehr, dass Markus Unterstein die Geschäftsführung von Kögel verstärkt“, ergänzt Christian Renners, CEO bei Kögel. Gemeinsam werde man Kögel mit großer Dynamik und einem tieferen Prozessverständnis weiterentwickeln, um die selbstgesteckten, ambitionierten Ziele im internationalen Markt zu erreichen. „Dabei gilt unser gemeinsames Hauptaugenmerk der strategischen Orchestrierung der verschiedenen Geschäftsbereiche“, betont Renners.