Schlechte Sicht in Kombination mit Nässe und Laub ist genauso gefährlich wie Blitzeis. Das A und O in Sachen Sicherheit ist eine angepasste Fahrweise und ausreichend Abstand. Vor allem auf Brücken und Bergkuppen oder an Waldschneisen muss in den Nacht- und Morgenstunden bereits mit überfrierender Nässe und Glatteis gerechnet werden. Typisch für die Jahreszeit ist die Bauernglätte. In der Erntezeit sorgt vor allem in ländlichen Gebieten vermehrt Schmutz von den Feldern für Matsch auf den Straßen.

