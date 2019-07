Tradition verpflichtet – so trifft man im Oldtimer-Camp, das längst fester Bestandteil des Rennspektakels ist, auch meist dieselben Nutzfahrzeugveteranen und ihre Besitzer. Ein fröhliches Wiedersehen, zum Beispiel mit der Truppe von Auto-Obermann oder mit Sascha Hoffmann, der wieder mit seinem blauen MAN F8 und einem zum Wohnmobil umfunktionierten Aurepa-Auflieger vor Ort ist.

Neue Generation von der Insel

Es gibt aber auch Neulinge wie Dominic Newby, der mit Ehefrau Tracy die Anreise aus Newhaven in Südengland auf sich genommen hat, um erstmals nicht nur als Gast, sondern als Teilnehmer am Ring zu sein. Seinen Mercedes-Benz NG 1622 hat er vor fünf Jahren in Südfrankreich gekauft – daher ein Rechtslenker. Etwas Rost musste er entfernen, ansonsten stand der NG so gut da, dass er sogar pannenfrei die Rückfahrt nach England antreten konnte. Das Baujahr 1976 ist nicht zufällig gewählt, ist Dominic doch ebenfalls Jahrgang 76.

Die Kabine hat er dann in den Farben des Transportunternehmens lackiert, das seine Familie bis vor wenigen Jahren betrieb und dann vor der billigen Konkurrenz aus Osteuropa kapitulierte, wie er erzählt. Das klassisch ochsenblutrote Fahrgestell und der farngrün lackierte Antriebsstrang hat er jedoch im Originalzustand belassen. Mit der Liebe zum Mercedes NG ist der höflich-zurückhaltende Engländer jedenfalls in guter Gesellschaft – so oft, wie seine Zugmaschine von Besuchern mit leuchtenden Augen fotografiert wird. Schade nur, dass im Oldtimer-Camp teils so dicht geparkt werden muss, dass so mancher automobile Schatz gar nicht in voller Pracht fotografiert werden kann.