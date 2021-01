Die bis dato größte Flotte an vollelektrischen VDL-Bussen geht schon ab Anfang nächsten Jahres an den Start – mit am Ende insgesamt 83 Citea SLFA-180 Electric und 19 SLF-120 Electric. Die norwegische Hauptstadt Oslo will damit bis 2028 einen komplett emissionsfreien Öffentlichen Nahverkehr realisieren. Dafür sollen allein die neuen VDL-Busse jährlich rund sieben Millionen lokal emissionsfreie Kilometer fahren – und dafür in einigen Fällen rund um die Uhr im Einsatz sein.

Während die Citea SLF-120 für Oslo per CCS-Stecker mit Strom versorgt werden können, sind die SLFA-180 Electric mit Pantografen auf dem Dach ausgestattet. Die Busse sollen hauptsächlich im Depot geladen werden. Hier treffen sie auf weitere VDL: "Unsere 40 Citea-Elektrobusse, die schon in Oslo fahren, und die 8 Citea Electric, die als Shuttlebusse auf dem Avinor Oslo Airport im Einsatz sind, haben schon fast 2 Millionen elektrische Kilometer zurückgelegt", so Frank Reichel, Managing Director VDL Bus & Coach Norway. "Wir sind sehr stolz, dass die größte Elektrobusflotte Norwegens fast ausschließlich aus VDL-Bussen bestehen wird. Dies beweist auch, dass unsere Strategie der proaktiven Bearbeitung des norwegischen Marktes erfolgreich ist."

Neue Citea-Generation auf der Busworld

Details zur neuen und bis heute noch nicht enthüllten Citea-Generation wird VDL noch 2021 liefern. Nach Herstellerangaben sind die neuen Fahrzeuge kompromisslos um den Elektroantrieb konzipiert worden. Die Premiere der Busse steht auf der Busworld in Brüssel im Oktober dieses Jahres an.