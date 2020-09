Der französische Automobilzulieferer Valeo hat ein Luftfiltersystem entwickelt, das 95 Prozent aller Erreger, inklusive Corona-Viren, aus der Luft des Fahrgastraums filtert. Das System soll auch Schimmelsporen und Bakterien jeglicher Art eliminieren. Das modular aufgebaute System soll während der gesamten Fahrtdauer aktiv sein, unabhängig davon ob sich die Infektionsquellen innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs befinden.

Foto: Valeo Mit dem UV-Filter von Valeo sollen auch Corona-Viren im Fahrgastraum von Bussen beseititgt werden.

UV-Strahlen gegen Corona-Viren

Valeo setzt bei dem System auf eine UV-Technologie, die laut Zulieferer vergleichbar ist mit den Luftfiltersystemen von Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen. Die UV-Strahlen wirken laut Valeo sowohl bakterizid als auch keimtötend und können Mikroben wie Viren und andere Krankheitserreger abtöten. Zum Einsatz komme dabei ein sogenanntes „Lichtlabyrinth“. Bei der Technik wird sichergestellt, dass die UV-Strahlen in der Filtervorrichtung verbleiben und nicht in den Fahrgastraum gelangen. Lediglich die im Lüftungskasten zirkulierende Luft werde so durch die UV-Lichtstrahlen gereinigt. Abrundet wird der Innenraumfilter durch ein dreilagiges Vlies mit einer organischen Polyphenolbeschichtung, die Gase, Pilze, Schimmel und Virus-Partikel von einer Größe von 0,0003 Millimeter aus der Luft filtern soll.

Foto: Valeo Abrundet wird der Valeo-Innenraumfilter durch ein dreilagiges Vlies mit einer organischen Polyphenolbeschichtung, die Gase, Pilze, Schimmel und Virus-Partikel von einer Größe von 0,0003 Millimeter aus der Luft filtern soll.

Sicheres Busfahren trotz Corona

Die viruzide Wirksamkeit der Technologie wurde laut Valeo vom Institut für Medizinische Virologie der Universitätsklink Frankfurt am 10. Juli 2020 bestätigt und entspreche der Norm ISO 18184, welche die Testmethoden zur Bestimmung der antiviralen Wirkung von Textilprodukten entspricht. Nach eigenen Angaben einigt der Filter die Luft von mittelgroßen Kabinen (3 Kubikmeter) in weniger als fünf Minuten. Das System sei auch für die Nachrüstung geeignet. Der Zulieferer bringt das System in Europa, Amerika und Asien auf den Markt und plant darüber hinaus, die Technologie auch für Pkw verfügbar zu machen. Laut Valeo stattet ein brasilianischer Bushersteller seine Fahrzeuge bereits serienmäßig mit der Technologie aus. Sie sei so konzipiert, dass sie mit Linien- und Reisebussen aller Typen und Größen – mit oder ohne Klimaanlage – kompatibel ist und allen Wetterbedingungen standhält.