Nach Angaben von Solaris sind die bestellten Urbino-Busse mit der hauseigenen High Power-Batterie ausgestattet. Die Nennkapazität in den Gelenkbussen Urbino 18 beträgt laut Fahrzeugbauer mehr als 180 kWh. In den Solobussen Urbino 12 werde hingegen die Energie in Batterien mit einer gesamten Nennkapazität von über 150 kWh gespeichert. In den beiden Urbino-Modellen stehe die Ladung per Pantograf zur Verfügung, der auf dem Fahrzeugdach platziert ist. Zudem sei eine Ladung per Stecker möglich. Für eine gleichmäßige Fahrt werde eine Elektroachse mit zwei integrierten E-Motoren mit einer Leistung von jeweils 125 kW sorgen.

Foto: Solaris Der Solaris Urbino 12 elektric: Laden via Pantograf.

Solaris: Komfort für Passagiere und Busfahrer



Für optimalen Fahrkomfort von Fahrgästen und Fahrern wird laut Solaris eine moderne Klimaanlage mit Wärmepumpe sorgen. Der Urbino 12 electric sei dabei für 34 und der Urbino 18 electric für 46 Sitzplätze ausgelegt. Zum Komfortpacket gehören zudem USB-Ladebuchsen, die sowohl in der Fahrerkabine als auch im Fahrgastraum installiert sind. Zudem verfügen beide Fahrzeuge über ein Überwachungssystem wie auch ein modernes Fahrgastinformationssystem. Auch beim Thema Verkehrssicherheit investierte die Stadt Freiburg. Anstelle von Seitenspiegel sollen die Fahrzeuge mit Kameras und entsprechend platzierten Bildschirme ausgestattet werden, die eine bessere Sicht bei starkem Sonnenschein und bei Regen und auch nachts garantieren sollen.