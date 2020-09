Die Busse rollen wieder – auch wenn sie bei Weitem noch nicht so präsent sind auf den Autobahnen Europas wie vor Corona. Die seit März bestehenden Verbote von Busreisen sind in den meisten europäischen Ländern aufgehoben, und das Geschäft kann wieder Fahrt aufnehmen. Anfangs behinderte noch ein Flickenteppich von unterschiedlichen Hygienevorschriften der Länder das simple Überfahren der Landesgrenzen, mittlerweile hat sich die Politik weitgehend auf die gleichen Standards wie im ÖPNV und der Bahn geeinigt – will heißen: Maskenpflicht an Bord ohne unrealistische Abstandsregeln. Und es keimt Hoffnung, auch wenn es noch keine Jubelrufe sind. So äußert sich Ulrich Bastert, Vertriebsleiter bei Daimler Buses, vorsichtig optimistisch: "Das Reisegeschäft läuft jetzt etwas besser an als vor der Lockerung allgemein erwartet, daher denke ich, das Busgeschäft könnte auch vor nächstem Frühjahr ein ordentliches Niveau erreicht haben. In welchem konkreten Umfang jedoch, wage ich derzeit nicht einzuschätzen." Die Zahl der Reisebuszulassungen sei allein im Mai um satte 59 Prozent gesunken. Viele bestellte Busse stehen in den Werken und werden derzeit nicht abgenommen. Da helfen auch diverse Rettungspakete von Deutschland und der EU nur partiell. Das Reisebussegment dürfte noch bis weit ins nächste Jahr hinein darben.

Kostenlos für DEKRA-Mitglieder Als registriertes Mitglied können Sie sich über dekra.net auf eurotransport.de anmelden und erhalten dann Zugriff auf alle abgeschlossenen Inhalte - und das ohne zusätzliche Kosten. Informationen zu weiteren Vorteilen einer DEKRA-Mitgliedschaft erhalten Sie hier. Kostenlos für Digital-Abonnenten Melden Sie sich an und prüfen Sie, ob Ihre Abonummer in Ihrem Profil hinterlegt ist. Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Profil haben, können Sie sich hier registrieren. Weitere Informationen zu Registrierung und Anmeldung finden Sie hier. Login Registrieren