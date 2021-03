Alles andere als Routine war das Jahr 2020 für den Stückgutmarkt, natürlich wegen der Coronapandemie: Das B2C-Geschäft boomte im ersten Lockdown, weil die Kunden fleißig Gartenhäuschen und Gartenpools bestellten, während es bei gewerblichen Sendungen eine Delle gab. Wie sieht die Bilanz der Stückgutnetzwerke aus?

B2C-Anteil von 18 Prozent bei IDS

Von 13,4 Prozent im Jahr 2019 auf 18,2 Prozent im Jahr 2020: So sah das Plus im B2C-Geschäft bei IDS aus. Im B2B-Segment gab es durch den coronabedingten Einbruch im zweiten Quartal 2020 in den Branchen Automotive und Maschinenbau einen Rückgang um 2,5 Prozent. Folge: Für das B2C-Geschäft wurden neue Services eingeführt, etwa die Nachbarschaftszustellung und die proaktive Benachrichtigung bei Lieferverzögerungen.

Auch bei Palletways war das Jahr durch das B2C-Wachstum gekennzeichnet, besonders im Segment der DIY-Produkte. „Außerdem nahmen der C2C-Versand und die Transportorganisation für Privatversender über Onlineplattformen zu“, teilt das Netzwerk für palettierte Expressfracht mit. Deshalb wurde im Oktober das neue Produkt „Pallets to Consumers“ (P2C) eingeführt. Für C2C-Kunden wurde die eigene Plattform Palletwaysonline.com aufgesetzt.

24plus digitalisiert B2C-Prozess

Stefan Rehmet, Geschäftsführer von 24plus, berichtet von „starken Lockdown-bedingten Einbrüchen“ ebenso wie von „positiven Ausschlägen“. „Über das Jahr betrachtet ist die Menge relativ stabil geblieben.“ Es sei aber herausfordernd gewesen, die Personal- und Transportkapazitäten diesen Schwankungen anzupassen. Die Menge der B2C-Sendungen ist laut Rehmet deutlich gestiegen. Die Kooperation arbeitet daher aktuell an der kompletten Digitalisierung des B2C-Prozesses (siehe unten „Was planen die Netzwerke hinsichtlich der Digitalisierung?“).

Cargoline verzeichnete 2020 wegen der Zunahme an B2C-Sendungen auch deutlich höhere Volumina. Um Kunden und Fahrer zu schützen, wurden und werden aber noch vorübergehend bei B2C-Lieferungen die Zustellung frei Verwendungsstelle und das Abtragen mit zwei Mann nicht angeboten. Geringere Sendungsmengen bei Automotive und Maschinenbau wurden durch Konsumgüter und Zulieferer etwa von Kartonagen für den Onlinehandel kompensiert.

CTL: Partner meistern schwieriges Jahr

„Die Volatilität über das Jahr 2020 war gewaltig und hat alle Beteiligten stark gefordert“, so die Bilanz von CTL. „Wir hatten Differenzen von über 30 Prozent zwischen den stärksten und schwächsten Phasen.“ Schon zu Beginn des ersten Lockdowns habe CTL interne Frühwarnsysteme implementiert, um Reaktionszeiten zu reduzieren und operativ flexibler agieren zu können. Ergebnis: Alle fünf Hubs und das ganze Netz arbeiteten ohne Unterbrechung. „Insgesamt haben die CTL-Partner das schwierige Jahr 2020 aus unserer Sicht fantastisch gemeistert“, heißt es aus der Zentrale in Homberg/Efze. Dem Wachstum im Privatkundengeschäft hat CTL mit einem neuen Privatkundenprodukt namens CTL-Home Rechnung getragen.

Kontaktlose Zustellung bei System Alliance

Das Netzwerk System Alliance hat infolge der Pandemie auch seine operativen Prozesse verändert; die kontaktlose Zustellung war dabei ein wesentlicher Baustein. Eine weitere Erkenntnis aus dem zurückliegenden Jahr: „Die Sendungsgewichte sind leicht zurückgegangen zugunsten des Versands von unpalettierten Gütern. Das drückt natürlich auf die Auslastung. Gleichzeitig ist die Quote der B2C-Sendungen in unserem System gestiegen.“

VTL: weniger und kleineren Sendungen

Auch VTL aus Fulda berichtet von weniger und kleineren Sendungen und einem Anstieg im Privatkundenbereich. Das Netzwerk Online Systemlogistik (OLS) hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Teil- und Komplettpartien wurden zu kleineren Partien, damit nahmen die Direktverkehre ab und die Hubverkehre zu. Gleichzeitig legte der B2C-Anteil zu. Aktuell stehen die Abläufe für die Avisierungsanforderungen bei der Belieferung sowohl von Privat- als auch von Großkunden auf dem Prüfstand. „Ziel ist es, unseren Partnern und ihren Kunden eine hohe Transparenz bis zum Endkunden zu bieten“, heißt es seitend OLS.

Bei SIM Cargo zeigt man sich ernüchtert. „Die am Anfang des Jahres 2020 erwartete Entwicklung der Sendungsmengen für das Jahr 2020 wurde nicht erfüllt“, erklärt das neue Netzwerk, das aus der Fusion der Kooperationen ILN und Star hervorging und erst am 1. Januar 2020 operativ startete. „Eine Vor-Ort-Betreuung der Systempartner war und ist nur eingeschränkt möglich. Hier wurde daher vermehrt auf digitale Kommunikationswege ausgewichen.“

Dialog: Lebensmittel laufen gut

Lebensmittel stehen auch in der Pandemie hoch im Kurs – so auch die Erfahrung der Speditionskooperation Dialog, die sich auf Markenartikel und Konsumgüter, speziell mit lebensmittelgerechtem Handling und temperaturgeführt zwischen 14 und 18 Grad, spezialisiert hat. In der Folge war die Ausgangsauslastung einiger Partner, besonders derjenigen, die nicht rein Lebensmittel ins System einsteuern, rückläufig. Demzufolge sank auch das Gesamtvolumen im Netz. „Durch rückläufige Volumina werden inzwischen einige Hublinien in Kombination gefahren, um die Auslastung auf den Hubverkehren steigern zu können. Dies führt zu besserer Linienauslastung, jedoch teils auch zu einer vorübergehenden Erweiterung der Anzahl an 48-Stunden-Gebieten“, teilt das Netzwerk aus Backnang mit. Einspeiser und viele Kunden zeigten sich aber verständnisvoll.

Was planen die Netzwerke hinsichtlich der Digitalisierung?

Die meisten Netzwerke haben 2020 einen neuen Boom beim B2C-Geschäft erfahren – viele erarbeiten oder verbessern daher gerade etwa ihre Avisierungsservices für diesen Bereich. trans aktuell hat nachgefragt, welche weiteren Digitalisierungsthemen außerdem gerade bearbeitet oder geplant sind.

System Alliance arbeitet nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren mit seiner Arbeitsplattform Log-IT – ein aktuelles Thema, das gerade bearbeitet werde, ist demnach der Ausweis der voraussichtlichen Ankunftszeit beim Track & Trace.

Avisierungspflicht bei SIM Cargo

SIM Cargo hat nach eigenen Angaben die System-Prozesse bei Anlieferungen an Privatempfänger angepasst, etwa durch eine Avisierungspflicht bei Privatempfängern. Aktuell arbeite die Verantwortlichen an der Entwicklung einer Kunden-App: „Hiermit soll für die Partnern ein echter (digitaler) Mehrwert im Wettbewerb geschaffen werden“, so das Netzwerk. OSL wiederum hat erst im Jahr 2020 seine beiden Zentralhubs mit einer hochmodernen Videoanlage zur intelligenten Warenverfolgung und Prozessanalyse ausgestattet, die komplett browserbasiert arbeitet.

24 plus beschäftigt sich mit Plattformen

24plus hat schon digital auf die zunehmenden B2C-Sendungen reagiert: „Wir arbeiten aktuell an der kompletten Digitalisierung des B2C-Prozesses, von der Online-Bestellung bis zur Auslieferung beim Privatkunden.“ Aktuell werde auch die gesamte digitale Infrastruktur analysiert und überarbeitet. Das betrifft etwa die Hub-Prozesse (TMS, Hub-Control-Center, Scanner), Manuale BPM-Tools (Business Process Management) und die gesamte Partner-IT-Infrastruktur (Datentausch, Applikationen, Track & Trace, Kommunikation, BI). Ebenso beschäftigt sich 24plus mit der zukünftigen Nutzung digitaler Plattformen.

Die Speditionskooperation Dialog hat ebenfalls das Thema B2C im Blick: „Neben bereit angebotenen Standardprodukten wie Avisierung und Verbringung besteht in Anbetracht der geschaffenen Möglichkeit der direkten Kundenanbindung an ein kundenorientiertes Sendungsinformationssystem mittels unseres Web-basierten Systems , beispielsweise die Möglichkeit, den jeweiligen Status direkt einzuholen.“ In operativer Hinsicht soll die Bereitstellung von Echtzeitinformationen verbessert werden. Allerdings sei eine „gruppenweite Optimierung“ in der aktuellen Situation sehr schwierig - diverse Unternehmen hätten aktuell mit ganz anderen Problematiken zu kämpfen. Letztendlich spiele hierbei auch die jeweilige Kapitalkraft beziehungsweise Ressourcen eine wichtige Rolle.

Cargoline arbeitet an weiteren Start-ups

Auch bei Cargoline hat sich in Richtung Digitalisierung vieles getan. Die Sendungsverfolgungsplattform wurde „zu einem echten Kundencenter ausgebaut, ETA eingeführt und zwei weitere Start-ups entwickelt“, so die Antwort der Cargoline-Sprecherin. Die Start-ups sollen in diesem Jahr zur Marktreife gelangen; weitere Start-ups sind demnach in Planung. Neu sei auch eine Empfängerdatenbank, die steuert, dass Sendungen nur an solche Empfänger abgefertigt werden, deren Warenannahme auch im Lockdown geöffnet ist.

CTL baut Kooperation mit Pamyra aus

CTL sieht seine strategische Kooperation mit Pamyra als Meilenstein des Jahres 2020. „Dabei haben wir das gesamte CTL-Netzwerk digitalisiert und von überall zugänglich gemacht“, heißt es - externe Transport- Anfragen werden in Echtzeit beantwortet. Das System, das als Partner-Lösung angeboten wird, soll weiterentwickelt werden. Ein wichtiges Anliegen ist für CTL auch der Datentausch, unabhängig von „Schnittstellen oder anderen technischen Hürden“. „Deshalb werden die systemischen Bruchstellen zwischen dem Verlader, dem Spediteur, der System-Zentrale und dem gesamten Netzwerk verschwinden, sodass die Kommunikation durchgängig wird. Das ist unsere Kernaufgabe für 2021, auf die wir unsere IT-Kräfte momentan ausrichten.“

IDS mit vollintegrierter Sendungsabwicklungssoftware

Auch IDS war bei der Digitalisierung seines Netzwerkes nicht müßig - 2020 wurde demnach eine vollintegrierte Sendungsabwicklungssoftware für die Mitarbeiter im Sammelgutausgang und -eingang für alle 50 IDS Depots eingeführt. „Hier haben die Mitarbeiter alle relevanten Informationen auf einen Blick zur Verfügung, ob Sendungsdaten, Statusinformationen, Ticketsystem, Korrekturdatenbank oder Mailsystem. Das spart Zeit, reduziert Fehler, schafft Transparenz und sorgt für eine noch bessere und schnellere Sendungsabwicklung.“ Außerdem habe IDS im Jahr 2020 begonnen, alle 4.800 Wechselbrücken mit GPS-Solarmodulen auszurüsten. Gepaart mit dem Aufbau eines Hauptlaufmanagementsystems schaffe dies Transparenz über Ankunftszeiten von Verkehren zwischen den IDS Depots sowie zu den IDS Hubs. Features sind etwa Echtzeit-Disposition, Stillstandszeitanalysen und Verspätungswarnungen (ETA-Überwachung).

VTL startet Online-Buchungsportal für B2B-Kunden

VTL aus Fulda hat nach eigenen Angaben 2020 FRED (Fracht einfach direkt) eingeführt, ein Online-Buchungsportal für B2B-Kunden mit nur drei Schritten: Sendungsdaten eingeben, Frachtpreis erhalten, Transport buchen. Weitere Projekten waren/sind ein ETA HUB-Shuttle zur Berechnung der Ankunftszeit und im laufenden Jahr die Implementierung eines neues Dokumentenmanagementsystems (DMS) und die Entwicklung eines KPI Dashboard für ein verbessertes Controlling der operativen Prozesse und Audit-Optimierung.