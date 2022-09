Über Wochen ausgebucht Iveco-Chef Marx über Lieferzeiten

eurotransport.de: Herr Marx, wie ist die Auftragslage bei Iveco?

Marx: Die Auftragsbücher sind voll, der Auftragseingang sieht sehr gesund aus. Wir haben praktisch keine Stornierungen. Halbleiter- und andere Lieferengpässe sind unser größter Kopfschmerz; ich kann mir nicht erklären, warum andere Hersteller hier von Entspannung reden.

Schaut man sich das Umfeld an, dürfte eine gute Auftragslage nicht selbstverständlich sein. Also wird die Investitionsbereitschaft durch die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten nicht getrübt?

Das Umfeld ist mehr als angespannt. Auch Iveco musste aufgrund der stark gestiegenen Kosten für Energie und Rohmaterial Preissteigerungen durchsetzen. Auch die Zinsen werden wieder steigen, was die Situation unserer Kunden nicht leichter macht.

Wie lange muss ein Kunde im Schnitt aktuell auf sein Fahrzeug warten?

Beim S-Way sind wir im Schnitt über 40 Wochen gebucht – obwohl wir in der Produktion sehr diszipliniert voranschreiten und genau prüfen, was wir annehmen können und was nicht. Viele Aufbautenhersteller listen Iveco wieder, was sich auch in einer hohen Chassis-Nachfrage bei den Baureihen T-Way und X-Way bemerkbar mach. Die Busse sind stark gebucht. Und auch die Daily-Produktion läuft auf Hochtouren in drei Schichten, hier sind wir auf über 30 Wochen ausgebucht.