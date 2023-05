Tipp der Woche Tür zu!

Langsam ist der Sommer im Anmarsch! Gibt die Kühlung am Auflieger an einem heißen Tag den Geist auf, ist es wichtig, nicht die Tür des Aufliegers öffnen, um eine Schadensanalyse zu machen – denn so entsteht ein Schaden an der Ware meist erst recht. Eine Meldung am Ende der Schicht ist meist ausreichend.

