Trucker- und Country Festival Geiselwind Zurück mit altem Konzept

Beim Konzept haben sich die Veranstalter die Kritik zu Herzen genommen. „Wir feiern wie früher!“ – das ist die inoffizielle Headline für das Festival an der A3. So erwartet die Besucher ein großer Festplatz – der Zugang ist wieder kostenlos – mit Händlern, einem vielfältigen Familienprogramm, schicken Trucks und natürlich dem FERNFAHRER-Stand! Auch hier ist wie auf jedem Festival der FERNFAHRER Roadshow ordentlich was geboten, tolle Aktionen wie der beliebte Bonbonregen von Diesel Dieter, exklusive Angebote, Live-Music von Sawyer und vieles mehr. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!

Eintritt kosten lediglich die Konzerte am Samstag und Sonntag in der Eventhalle. Tickets an der Abendkasse kosten für die einzelnen Tage je 24 Euro, das Kombiticket für Samstag und Sonntag kostet 45 Euro. Kinder ab 14 Jahre zahlen nur 12 bzw. 23 Euro. Kinder unter 14 Jahren sind frei. Am Samstag spielen Siiri, Tom Astor und Lonnie Dale’s Road Band auf. Am Sonntag reichen sich Cat Lion, More Than Words, Victoria und Tom Rascal & the Lakeland Cowboys das Mikro weiter.

Für das Konzert der Daniel T. Coates Band am Freitag sowie der Jim Everett Band am Montag in der Eventhalle gilt wie für Sawyer auf der Open-Air-Bühne: Eintritt frei.

Weitere Infos zu Programm und Tickets gibt es unter www.truckerfestival-geiselwind.de.