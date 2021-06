Herr Nowak, mit Ihrer "Truck Vision 2030"-Studie haben Sie die Digitalisierung der Logistik und autonome Lkw in den Fokus genommen. Können die OEM neben ihren Entwicklungen rund um die CO2-Reduktion überhaupt noch in das automatisierte Fahren investieren?

Dr. Nowak: Die Reduktion des CO2-Ausstoßes steht aktuell sicher im Fokus. Die Unternehmen werden hier auch wegen drohender Strafzahlungen großen Einsatz zeigen. Trotzdem ist die Entwicklung autonomer Fahrzeuge weiter ein wichtiges Thema, ohne das die Unternehmen langfristig verstärkten Druck auf das traditionelle Geschäftsmodell verspüren werden. Ein Durchbruch ist hier aber nur zusammen mit der Technologieseite möglich, die Hersteller werden autonom fahrende Lkw nicht im Alleingang entwickeln können. Mit den richtigen Partnern hingegen bleiben die Investitionen stemmbar.

Ein Lkw, der nicht autonom fahren kann, wird künftig also nicht mehr gekauft werden?

Im Grunde gehen die Veränderungen noch viel weiter. In Zukunft werden voraussichtlich gar keine Lkw mehr für standardisierte Hub-to-Hub-Verkehre verkauft. Vielmehr dürften die Hersteller ihre Fahrzeuge selbst betreiben und in Kooperation mit Frachtenbörsen sowie Technologieunternehmen in den Wettbewerb zum klassischen Transportunternehmen – dem aktuellen Kunden – treten. Das hatten wir bereits 2018 in einer Truck-Studie von Bain angesprochen. In diesem Fall würde es auch keine Zwischenhändler mehr geben. Übrig blieben die Hersteller mit ihren Flotten, digitale Frachtenplattformen, die von innovativen Technologieunternehmen betrieben würden, sowie die Transportkunden. Dieses neue Geschäftsmodell wird als Transport as a Service (TaaS) bezeichnet. Im Mittelpunkt stehen dabei typische Hub-to-Hub-Verkehre mit gutem Anschluss an die Autobahn.